Neatsispyrė sutaupyti

Aktyvuoto bilieto galiojimo data trisdešimčiai dienų – nuo sausio 30 d. iki vasario 2 d. Tiesa, ekrano nuotraukoje taip pat matyti ir tai, kad šis bilietas įsigytas su 80 proc. nuolaida. Tokio bilieto kaina mėnesiui siekia 5,8 euro.

Tai reiškia, kad viešojo transporto keleivių kontrolės tikrinimo metu privalu pateikti nuolaidą pagrindžiančius dokumentus – pavyzdžiui, moksleivio, dieninių studijų studento pažymėjimą.

Naujienų portalui lrytas.lt susisiekus su Urte, ši patikino, kad neskatina visų nepirkti bilietų ir naudotis tik šiuo: „Pasidalinti nusprendžiau tam, kad prireikus žmonės išvengtų baudos.“

Feisbuko įrašas sulaukė nemažo susidomėjimo: surinkta apie 500 patiktukų ir bemaž 100 komentarų. Didžioji dalis žmonių gyrė Urtę už gerą širdį ir linkėjo visko geriausio. Tačiau Urtės pasiūlymo atomazga kurioziška – sėkmingai pasinaudoti bilietu daugeliui nepavyko.

Kaip komentaruose apgailestaudama rašė viena moteris, pasirodžius viešojo transporto keleivių kontrolei ir parodžius šį bilietą, teko susimokėti baudą: „Ačiū už nieką, nes gavau šaunią baudelę su jūsų bilietėliu.“

Dar keli žmonės taip pat nusivylė pastebėję, kad kaskart įėjus į naudojimosi viešuoju transporto programėles „m.Ticket“ arba „Trafi“, kuriose galima įsigyti ir aktyvuoti bilietą, sugeneruotas kodas vis keičiasi, todėl daliai šio bilieto nenuskaitė, nors grupėje paskelbta ekrano nuotrauka ir trumpas vaizdo įrašas, kuriame kontrolei paruoštas bilietas juda.

Vykdant viešojo transporto keleivių kontrolę išmaniajame telefone kontrolieriui reikia pateikti bilietą, paruoštą patikrinimui – paspaudous mygtuką „Paruošti kontrolei“ yra sugeneruojamas nuolat kintantis QR kodas, kurį kontrolierius nuskenuoja.

Urtė pasakojo, kad daug privačių žinučių negavo, tačiau iš feisbuko įrašo komentarų pati suprato, jog QR kodas keičiasi – todėl mano, kad techniškai tokia gudrybė neturėtų veikti.

Vis dėlto mergina sakė, kad net ir nepavykus nuskenuoti bilieto, įmanoma iš keblios padėties išsisukti: pasakyti, kad išmaniajame telefone esantis bilietas juda, turi galiojimo datą, o galiausiai – galima pasiteisinti tuo, jog nebėra interneto ryšio ar telefonas išsikrauna.

Be to, Urtė atviravo, kad kontrolieriai, tikrindami bilietus, ne visada juos nuskaito: „Niekas per daug nesigilina.“

Paaiškino, kodėl nepavyko sugudrauti

Už judumą ir viešojo transporto organizavimą Vilniuje atsakingos savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugų“ klientų patirties vadovė Lina Juknevičienė naujienų portalui lrytas.lt paaiškino, kodėl daliai keleivių su svetimu bilietu pagudrauti nepavyksta.

„Kaip žinia, nusipirkus ir aktyvavus bilietą programėlėje, jis atpažįstamas pagal unikalų ir nuolat kintantį QR kodą.

Galbūt keleiviai nepastebi, bet kodas serveryje keičiasi tam tikru intervalu, t.y klientas, turintis programėlėje „m.Ticket“ bilietą, paruošiant jį kontrolei privalo bilietą sugeneruoti vis iš naujo, o sugeneruotas kodas turi tam tikrą trumpą galiojimo laiką“, – dėstė L.Juknevičienė.

Taigi feisbuko grupės nariai buvo teisūs – su kintančiu QR kodu programėlėse „m.Ticket“ ir „Trafi“ prasmukti pro keleivių kontrolę labai sunku, o kartais net ir neįmanoma. Be to, „Susisiekimo paslaugų“ klientų patirties vadovė pabrėžė, kad programėlės apsauga padeda išvengti tokių gudravimų.

„Taigi tuo atveju, jeigu kontrolei parodomas kito žmogaus bilietas (pavyzdžiui, kas nors aktyvavo savo mėnesį galiojantį bilietą ir jo QR kodą davė draugui), kontrolieriui jo tikrinimo programoje meta klaidos pranešimą“, – aiškino L.Juknevičienė.

Pašnekovė taip pat pastebėjo, kad ryškėja tendencija, kai viešojo transporto keleiviai bilietus bando įsigyti ir šiuos aktyvuoti paskutinę minutę prieš įlipant Keleivių kontrolei. Kaip sakė L.Juknevičienė, toks gudravimo būdas taip pat dažnai nepasiteisina.

Įprastai vairuotojas, autobusų ar troleibusų stotelėje pamatęs kontrolę, imasi veiksmų – iš anksto užblokuoja komposterius. Tai reiškia, kad tik įsigiję bilietą jau nebeturi galimybės jo pažymėti transporto priemonėje esančiame įrenginyje.

Anot L.Juknevičienės, tokiose situacijose daugiausiai ir kyla ginčų: keleivis teigia, kad bilietą pasižymėjo ir įsigijo laiku, nors matoma, kad tai buvo daryta kontrolės metu. Visgi skundus dėl tokių įvykių užpildo nedidelė dalis keleivių, o net tokių skaičius nėra fiksuojamas, sakė L.Juknevičienė.

Vis tik „Susisiekimo paslaugų“ klientų patirties vadovė taip pat atkreipė dėmesį, kad keleivių kontrolės metu bilieto pažymėjimas ar jo nusipirkimas prilyginamas važiavimui be bilieto.

Juolab situaciją keleiviams palengvina ir socialiniuose tinkluose kuriamos grupės, kuriose vartotojai dalijasi naujienomis, kur stovi keleivių kontrolė.

Sumos nedidelės, tačiau atsakomybė nedingsta

Per 2021 m. buvo surašyta daugiau nei 54 tūkstančiai administracinių nusižengimų protokolų dėl važiavimo neturint galiojančio bilieto, Vilniaus statistiniais duomenimis dalijosi L.Juknevičienė.

„Susisiekimo paslaugų“ interneto tinklalapyje viešai paskelbti ir skiriamų baudų dydžiai, jei nustatyta, kad keleivis padarė nusižengimą.

Pavyzdžiui, keleivio važiavimas be bilieto arba su įsigytu bilietu, neturint teisės į transporto lengvatos, užtraukia baudą nuo 16 iki 30 eurų. Baudą nuo 10 iki 14 eurų gali gauti keleiviai, kurie apmoka už kelionę bilietu su nuolaida, tačiau Keleivių kontrolei nepateikia patvirtintančio dokumento į lengvatas.

Tėvai ir globėjai (rūpintojai) taip pat gali sulaukti baudos nuo 12 iki 24 eurų, už „ne jaunesnių negu septynerių, bet jaunesnių negu keturiolikos metų vaikų vežimą be bilieto arba ne jaunesnių negu keturiolikos, bet jaunesnių negu šešiolikos metų vaikų be bilieto.“

L.Juknevičienė akcentavo ir tai, kad bilietų kainų lengvatas patvirtinantys dokumentai turi būti originalūs – nuotraukos netinka. Tačiau tarptautinis studento pažymėjimas gali būti elektroniniu formatu.

„Jeigu keleivis kontrolės metu parodo lengvatinį transporto bilietą, tuomet kontrolieriai paprašo pateikti teisę į lengvatą patvirtinantį dokumentą. Jeigu nustatomas pažeidimas – keleivis naudojasi lengvata, bet neturi ją patvirtinančių dokumentų (arba jie neoriginalūs), keleiviui surašomas protokolas“, – aiškino įmonės atstovė.

Kaip skelbiama „Susisiekimo paslaugų“ interneto tinklalapyje, viešojo transporto bilietų rūšys priklauso nuo bilieto galiojimo laiko, dienų skaičiaus ar nuolaidos tipo: nuo trumpalaikių ir galiojančių mažiausiai 30 minučių, iki dieninių, ilgalaikių mėnesiui ar daugiau bei ilgalaikių tik darbo dienomis.

Bilietai atitinkamai yra be nuolaidos, su 50 proc. ir su 80 proc. nuolaida.