Londono taksi vairuotoju galėtų dirbti tikrai ne bet kas. Ir ne tik dėl to, kad tam reikia gerų vairuotojo įgūdžių – tam reikia labai geros atminties. Nuo 1865 metų Londono taksi vairuotojai privalo išlaikyti ypatingai sudėtingą testą vadinamą „Žiniomis“ (ang., „Knowledge“).

Su dešimtmečiais jis keitėsi, bet ir dabar, palydovinės navigacijos laikais, Londono taksi vairuotojai turi žinoti daugiau nei 25 tūkstančių Londono gatvių pavadinimų. Ir, jei tai neatrodo pakankamai įspūdinga, dar 20 tūkstančių svarbiausių miesto taškų.

Aišku, reikia žinoti ne tik pavadinimus, bet ir kaip juos sujungti efektyviausiu įmanomu būdu. Tai reiškia, kad reikia ne tik žinoti gatves, bet ir jų išsidėstymą mieste. Londono taksi vairuotojai taip pat privalo įsiminti, kaip organizuojamas eismas skirtingose miesto gatvėse. Tik kodėl?

Taksi tokio dydžio miestuose yra labai svarbi susisiekimo priemonė. Susisiekimas yra ne šiaip kelionė iš vieno taško į kitą, bet ir ekonomikos variklis. Verslininkai, organizacijų lyderiai ir politikai negali ir nenori vėluoti.

Palydovinė navigacija, žinoma, yra svarbus įrankis, bet Londono taksi vairuotojai didžiuojasi savo žiniomis, nes net pasikeitus situacijai (vištienos fabriko sunkvežimiui netyčia užblokavus kelią) jie gali surasti efektyviausią įmanomą sprendimą.

Be to, dabar Londono taksi vairuotojai mano, kad toks neįtikėtinas miesto išmanymas jiems suteikia pranašumą prieš pavežėjimo programėlių naudotojus. Be to, jų smegenys labai domina mokslininkus.

Ankstesni tyrimai parodė, kad Londono taksi vairuotojai turi geriau išvystytas hipokampo sritis – už atmintį atsakingą smegenų regioną. Londono taksi vairuotojų hipokampai yra didesni. Mokslininkus tai labai domina, nes sergant Alzheimerio liga hipokampas traukiasi ir nyksta.

Taigi, Londono universiteto koledžo (UCL) mokslininkai planuoja didelį Londono taksi vairuotojų tyrimą, kurio metu bus skenuojamos vairuotojų smegenys, bandant išsiaiškinti, kaip galima vystyti ir stiprinti hipokampą. Tikimasi, kad didesnis hipokampas bus lengviau tiriamas ir padės atsakyti į klausimus apie tai, kaip atmintis formuojasi ir kaip žmogus orientuojasi pažįstamoje aplinkoje.

Londono taksi vairuotojų žinios pasaulyje nelabai turi atitikmenų. Yra kitų miestų, kuriuose taksi vairuotojai privalo išlaikyti specialius testus. Tačiau įprastai jie nėra tokie išsamūs ir sudėtingi.

Londono taksi vairuotojai per metus uždirba maždaug 35–40 tūkstančių svarų (41,5–47,5 tūkst. eurų), nors jų pajamos labai svyruoja priklausomai nuo vietos, darbo laiko ir kitų faktorių.