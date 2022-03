Kelių direkcija „Hidrostatybai“ bendrovei turi grąžinti beveik 64 tūkst. eurų

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) kovo 21 dieną galutinai atmetė „Hidrostatybos“ reikalavimą pripažinti neteisėtu LAKD priskaičiuotų 127 tūkst. eurų delspinigių išskaitymą iš užmokesčio už darbą. LAT paliko galioti Apeliacinio teismo pernai balandį priimtą nutartį, pagal kurią LAKD įpareigota sugrąžinti pusę šios sumos – 63,7 tūkst. eurų.

„Ieškovei („Hidrostatybai“ – BNS) nepagrindus, kodėl ji atsakovę informavo apie netinkamo modelio lietaus surinkimo grotelių sumontavimą, tik kai šie darbai buvo atlikti, laikytina, kad jai kyla atsakomybė už netinkamą darbų atlikimą, tai yra praleistą sutarties vykdymo terminą“, – rašoma LAT nutartyje.

LAT nuomone, Apeliacinis teismas priėmė pagrįstą sprendimą – dukart iki 63,7 tūkst. eurų sumažino už dviejų mėnesių vėlavimą LAKD apskaičiuotas netesybas, nes direkcija nepagrindė dėl vėlavimo patirtų nuostolių.

Ginčas tarp statybininkų ir direkcijos kilo dėl to, kad 2017 metų vasarą, gavusi per septynių mln. eurų vertės kelio atkarpų tarp Šiaulių ir Palangos su sankryžomis rekonstrukcijos užsakymą, bendrovė vietoj šešių mėnesių kelius tvarkė aštuonis: jau užbaigus remontą paaiškėjo, kad reikia iš naujo permontuoti per pusšimtį netinkamo dydžio lietaus nuotekų grotelių.

Tiek pirmos instancijos, tiek Apeliacinis teismas pripažino, kad „Hidrostatyba“ dėl to pati kalta, nes netinkamai įvertino projektą, teismai tik sumažino LAKD skirtus „neprotingai didelius“ delspinigius, sudariusius beveik du proc. visų darbų kainos, mat direkcija neįrodė, kad dėl praleistų terminų ji patyrė reikšmingos žalos.