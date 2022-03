Rusijos vairuotojams – dar vienas smūgis: bankai nustojo teikti paskolas automobiliams

Viena iš priežasčių – dėl ekonominių sankcijų smarkiai pabrango automobiliai ir jų komponentai, o kai kurios įmonės sustabdė vietinę gamybą.

Be to, didėjant skolinimo palūkanoms, bankai ėmė abejoti potencialių skolininkų mokėjimu. Analitikų teigimu, kovo 1-15 d. bankų patvirtintų paskolų skaičius sudarė tik 10 proc. Net ir per griežtus karantino apribojimus 2020 m. balandį Rusijos bankai patvirtino 26 proc. paraiškų.

Ir patys rusai vis rečiau kreipiasi dėl automobilių paskolų. Ypač tai buvo pastebima kovo viduryje. Rusų perkamoji galia sumažėjo, todėl greičiausiai jie pradėjo rinktis kitas prekes.

Ekspertų teigimu, nėra prielaidų artimiausiu metu atsigauti Rusijos automobilių rinkai. Toliau padėtis tik blogės.

Išversta pagal www.autocentre.ua.