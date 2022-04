Tyrimas: kone kas antras pirkėjas pirktų tik Lietuvoje registruotą transporto priemonę

Sertifikuoto naudotų automobilių pardavėjo „Longo LT“ užsakymu atlikto visuomenės nuomonės tyrimo duomenimis, kone pusė respondentų (45 proc.) įsigydami automobilį pirmenybę teiktų tik Lietuvoje registruotoms transporto priemonėms su jau išimtais valstybiniais numeriais. Tuo tarpu automobilį iš Amerikos įsigytų vos 2 proc. vairuotojų.

„Longo LT“ vadovas Paulius Valiukėnas teigia nesistebintis šiais tyrimo rezultatais, kadangi Lietuvoje jau įregistruoti automobiliai turi visus reikiamus dokumentus ir yra daug patikimesni, nei tie kurie įsigyjami vos nukelti nuo tralo.

„Su iš svečios šalies atvykusiu automobiliu automatiškai pridedami ir tos šalies dokumentai, kurių tyčia ar per klaidą gali ne tik, kad trūkti, bet ir jie gali būti sukeisti. Tai reiškia, jog norint Lietuvoje įregistruoti transporto priemonę, naujajam vairuotojui kils keblumų. Procesas pareikalaus ne tik laiko kaštų, bet ir kainuos gerokai daugiau nervų. Be to, įsigyjant jau Lietuvoje registruotą automobilį, pirkėjas yra maksimaliai užtikrinamas, jog šis nėra vogtas“, – pažymi jis.

Automobilių pardavimo ekspertas priduria, jog neatitikimai dokumentuose gali sutrikdyti arba net užkirsti kelią ieškoti teisybės, pateikiant pretenziją dėl automobilio dokumentų neatitikimo, techninės būklės ar kitų greitai atsiradusių gedimų.

Jis taip pat akcentuoja, kad Lietuvoje registruotą transporto priemonę lydi ir patvirtinta informacija, tokia kaip ridos bei techninės būklės išrašai, duomenys apie iki šiol turėtus gedimus ar avarines situacijas.

Visuomenės nuomonės tyrimas atskleidė ir kitus vairuotojų tarpe esminiais pripažintus aspektus. Net 69 proc. respondentų pažymėjo 14 dienų pinigų gražinimo garantijos svarbą. Kiek mažiau – 59 proc. – kaip vieną iš privalumų nurodė galiojančią bendrą automobilio garantiją.

„Pirkėjas įsigydamas didesnės vertės pirkinius nori jaustis saugiai ir užtikrintai, kad kilus nesklandumams jam bus suteikta pagalba, už kurią pilna teise atsakys pardavėjas.

Šis pirkėjui suteiks galimas alternatyvas, o prireikus net ir grąžins sumokėtus pinigus. Atlikti pastaruosius veiksmus automatiškai įpareigoja popardaviminė automobilio garantija arba 14 dienų pinigų gražinimo garantija. Šias paslaugas be išimties suteikti gali tik sertifikuoti automobilių pardavėjai“, – akcentuoja P. Valiukėnas.