Norintiems įsigyti naują automobilį turi perspėjimą: kaina gali išaugti ir jo teks laukti ilgiau, nei numanote

Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas teigė, kad reikėtų pirkti automobilius iš sandėlio, nes tokiu būdu žinome, kiek mokame ir kada jį gausime. Aišku, yra apribotas pasirinkimas, bet nėra rizikuojama, jog bus kils kokių nors bėdų dėl automobilio pristatymo.

Laukiant naujo automobilio, gali išaugti jo kaina, nes nėra aiški situacija su žaliavomis. Be to, neaišku, kada atkeliaus transporto priemonė. Užsisakius gali tekti jos laukti ir metus.

„Gali nutikti situacija, kad nusipirksi seno modelio automobilį, nes, kol lauksi jo, išleis naują modelį. Žmonės pirkdami naują automobilį už pilną kainą rizikuoja turėti išoriškai seną automobilį arba juo pasidžiaugti labai neilgai, kol atsiras naujas modelis“, – pažymėjo M.Dubnikovas.

Nematyti mažų kainų

BMW prekės ženklo vadovas Lietuvoje Martynas Daujotas naujienų portalui lrytas.lt pasakojo, kad iš anksto naują BMW automobilį užsisakantys pirkėjai jį visuomet gauna už suderintą kainą.

„Kai klientas sudaro automobilio įsigijimo sutartį, kaina yra užfiksuojama ir BMW koncernas įsipareigoja pristatyti automobilį už nurodytą kainą. Tad net jeigu automobilis atkeliaus už kelių mėnesių, jo įsigijimo kaina bus ta pati“, – patikino M.Daujotas.

Anot pašnekovo, jeigu vairuotojas delsia priimti sprendimą, per tą laiką nusižiūrėtas modelis gali pabrangti.

„Situacija rinkoje yra labai kintanti ir pastaruosius metus matėme naujų automobilių kainų augimą dėl brangstančių žaliavų, komponentų, logistikos kaštų ir kitų faktorių.

Kaip situacija keisis ateityje, prognozuoti sudėtinga, tačiau priežasčių kainoms mažėti kol kas nematyti. Todėl jeigu vairuotojas priėmė sprendimą užsisakyti naują automobilį, finansiškai jam naudingiau nedelsti, sudaryti sutartį ir užfiksuoti kainą“, – naujienų portalui lrytas.lt kalbėjo M.Daujotas.

Vienintelis atvejis, kai užsakytas naujas automobilis gali pabrangti, jeigu po užsakymo yra keičiama įranga arba, pavyzdžiui, išleidžiamas naujesnis modelis ir su klientu sutariama, kad jam bus pristatytas naujesnis modelis.

Sandėliai tuštėja

Oficiali BMW ir „Mini“ atstovė Lietuvoje „Krasta Auto“ skaičiuoja, kad prieš pandemiją individualiai užsakomų BMW automobilių dalis sudarydavo apie 80 proc. Brangesni yra „premium“ klasės automobiliai, kuriuos perka išrankesni vairuotojai – jie nori įsigyti modelį su pageidaujama įranga.

Įmonėje pastaraisiais metais individualiai užsakomų modelių proporcija sumažėjo iki 55–60 proc., o maždaug 40–45 proc. klientų automobilį pirko iš sandėlio.

M.Daujotas akcentavo, kad toks pokytis natūralus, nes dėl tebesitęsiančios pandemijos, geopolitinės situacijos ir logistikos grandinių trūkinėjimo automobilių gamybos terminai yra išilgėję ir sunkiai prognozuojami.

„Dalis vairuotojų, kuriems automobilio reikia greičiau, yra labiau linkę daryti kompromisus ir pirkti sandėlyje turimus modelius“, – naujienų portalui lrytas.lt paaiškino pašnekovas.

KIA automobilių salono pardavimų vadybininkas Karolis Judzentavičius kalbėjo, kad kol kas iš gamintojų ir vartotojų negauna jokios informacijos dėl kainų kilimo. Tačiau, jo nuomone, kainų augimas gali būti visiškai natūralus procesas dėl brangstančių žaliavų gamykloms.

„Su automobilių gamyba ir tiekimu gamintojams išties yra sunkumų ir nėra taip, kad turime pilnus sandėlius mašinų. Automobiliai nėra tiekiami tokiais kiekiais, kuriuos galėtume parduoti. Potencialių pirkėjų turime daugiau“, – aiškino K.Judzentavičius.

„Nereikėtų tikėtis, kad dabar kažkas per artimiausius metus stipriai pasikeis, nes, Rusijai gaunant papildomas sankcijas, automobilių tiekimas gali dar labiau strigti. Šiais metais sunku tikėtis bent kažkiek gerėjančios situacijos“, – pridūrė jis.

Vėliau mokėsime dar brangiau

Šiuo metu KIA salone yra didelis kiekis klientų, kurie laukia atvykstančių transporto priemonių, o ne užsisako jas iš sandėlio. Lietuviai savo pirkinio laukia apie pusmetį. KIA automobilių salono pardavimų vadybininkas atskleidė, kad kartais pristatymo laikas gamintojų yra nurodomas vienas, tačiau dažnai jis būna prailginamas.

Taip pat jis tvirtino, jog automobilio kaina tvirtinama sandorio sudarymo metu, todėl ji negali pakilti, kol transporto priemonė yra tiekiama: „Aišku, būna, kad jie pabrangsta keliais šimtais eurų, kol žmogus laukia mašinos, bet klientui garantuojama kaina, kokia buvo parašyta sutartyje“.

K.Judzentavičius pabrėžė, kad dabar kainos priklauso nuo žaliavų kainos ir infliacijos, tačiau mano, kad jos dar labiau augs.

„Dabar sandėliuose esantys automobiliai yra pigesni, negu jie bus antroje metų pusėje“, – pridūrė jis.

„Moller Auto Baltics“ valdybos narė Izida Gerkena pažymėjo, kad šiuo metu daugiausia klientų užsako iš anksto automobilius, tačiau kažkiek turi mašinų ir sandėlyje.

„Klientai dažniausiai pageidauja užsisakyti automobilius, kurie atitinka jų individualius poreikius ir biudžetą. Jei automobilis yra mūsų sandėlyje ir atitinka jų poreikius, „Moller Auto“ prekybos tinklas turi 183 automobilius („Volkswagen“ ir „Audi“ markių).

Dėl žaliavų brangimo „Volkswagen“ ir „Audi“ naujų automobilių kainos ateityje gali didėti, todėl geriausia dabar pirkti transporto priemonę“, – naujienų portalui lrytas.lt komentavo I.Gerkena.

Tačiau ne tik kainų kilimo sulauks mašinų vairuotojai. KIA automobilių salono pardavimų vadybininkas K.Judzentavičius minėjo, kad taip pat gali paaštrėti situacija su kompiuteriniais lustais, nes Ukraina buvo viena iš didesnių tiekėjų neono dujų, o jos reikalingos puslaidininkių gamybai. Dėl šios situacijos gali iš viso sustoti automobilių gamyba.