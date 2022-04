Seimas suvienodino administracinę atsakomybę už greičio viršijimą motociklų ir automobilių vairuotojams

Kaip Seimo kanceliarijos Spaudos biurui sakė vienas pataisų iniciatorių Seimo narys Mindaugas Skritulskas, šiuo metu motociklininkai yra prilyginami pradedantiesiems vairuotojams: „Nors maksimalus leistinas greitis jiems yra toks pats kaip ir lengvųjų automobilių vairuotojams, nustatyta minimali bauda už greičio viršijimą 30 km/val. yra teisių atėmimas 3 mėnesiams.

Kai tuo tarpu minimali bauda už didesnį lengvųjų automobilių vairuotojų nusižengimą – viršijus leistiną maksimalų greitį daugiau kaip 50 km/val. – yra mažesnė – teisė vairuoti atimama tik vienam mėnesiui. Pažymėtina, kad motociklininkams tuo pačiu yra atimama teisė vairuoti lengvąjį automobilį, galbūt kitokią transporto priemonę. Taigi jie tuo metu gali netekti galimybės ir važiuoti, vykti į darbą, ir neturėtų pragyvenimo šaltinio.“

Seimo nario įsitikinimu, tai yra diskriminuojanti norma ir jos nėra kitose Europos šalyse. Be to, motociklininkai yra diskriminuojami visą laiką, nepriklausomai nuo jų turimo vairuotojo stažo. Parlamentaras pripažįsta, kad išankstinė negatyvi nuomonė motociklininkų atžvilgiu galėjo susidaryti dėl tos priežasties, kadangi kartais keliuose tenka matyti chuliganiškai važiuojančius (ypač sportiniais motociklais) vairuotojus, kurie viršija greitį ne 30 km/val., bet kur kas daugiau – net šimtu ar dar daugiau kilometrų per valandą.

„Matau, kad tai yra didelė problema, bet jiems ši norma praktiškai negalioja, jie sąmoningai pasirenka tokį (chuliganišką) greitį, kuris kelia pavojų ir jų, ir kitų eismo dalyvių gyvybei ir sveikatai.

Šią problemą reikėtų spręsti kitokiomis priemonėmis – dar labiau griežtinant atsakomybę už tokį vairavimą, galbūt netgi svarstant transporto priemonės konfiskavimo klausimą, juo labiau jei pažeidimas daromas ne pirmą kartą“, – sakė M. Skritulskas.

Šiuo metu galiojančiame kodekse įtvirtinta, kad motociklų vairuotojams privalomai skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo trijų iki šešių mėnesių, jei greitis viršytas daugiau kaip 30 km/val., tačiau ne daugiau kaip 40 km/val.; nuo šešių mėnesių iki vienų metų – jei greitis viršytas daugiau kaip 40 km/val., bet ne daugiau kaip 50 km/val.; nuo vienų metų iki vienų metų ir šešių mėnesių – kai greitis viršytas daugiau kaip 50 km/val.

Seimui pritarus, atsisakyta šių nuostatų taikymo motociklininkams. Jiems bus taikoma analogiška atsakomybė kaip ir lengvąsias transporto priemones vairuojantiems asmenims greičio viršijimo atvejais.

Už įstatymą balsavo 117 Seimo narių, nė vienas nebuvo prieš, trys parlamentarai susilaikė.