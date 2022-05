Rusijai uždarius Karalienės Luizos tiltą Kybartuose – vilkikų eilės

Pasak Muitinės departamento Komunikacijos skyriaus vedėjo Vito Volungevičiaus, sutartinis Kybartų-Černyševskojės punkto pralaidumas yra po 200 krovininių transporto priemonių į abi puses, o Rusijos postas didesnio pralaidumo neužtikrina.

„Per praėjusią parą Kybartai-Černyševskoje kelio poste Lietuvos muitininkai po patikrinimo į Lietuvą įleido 230 krovininių transporto priemonių, o Rusijos pusė – 186 vilkikus su prekėmis. (...) Po Lietuvos muitinės patikrinimo Kybartų kelio posto teritorijoje vykti į Rusijos pusę nuolat laukia nuo 8 iki 12 mūsų muitininkų patikrintų krovininių transporto priemonių“, – BNS Plius sakė V. Volungevičius.

Eilės Kybartų-Černyševskoje poste susidarė po to, kai nuo balandžio 28 dienos Rusija uždarė Karalienės Luizos tiltą, sustabdydama vilkikų eismą per Panemunės-Sovetsko postą – per jį iš Lietuvos į Karaliaučiaus sritį per parą pravažiuodavo beveik 100 vilkikų.

Eismą sustabdę Rusijos pareigūnai nurodė, kad jų pusėje esančio tilto arka yra avarinės būklės ir tai kelia pavojų transportui. Kada bus atidarytas Karalienės Luizos tiltas, Rusijos pusė neinformuoja.