Degalų kainos pastarąją savaitę augo: kur jos išliko mažiausios?

Minėtu laikotarpiu Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Vokietijoje vidutinės degalų kainos augo – benzinas brango 0,02–0,06 Eur/l, dyzelino kaina padidėjo 0,03–0,06 Eur/l. Prieš tai šiek tiek mažėjusios vidutinės degalų kainos Lietuvoje šią savaitę taip pat augo – 0,03 Eur/l, tačiau jos, kaip ir anksčiau, išlieka mažiausios tarp Baltijos šalių. Lietuvoje dyzelino vidutinė kaina taip pat vis dar aukštesnė už benzino kainą.

Didžiausias benzino ir dyzelino kainų padidėjimas buvo Estijoje – atitinkamai 3,3 proc. ir 3,3 proc. Mažiausias benzino kainų padidėjimas per šį laikotarpį buvo Vokietijoje ir Latvijoje (po 1,5 proc.), dyzelino – Vokietijoje (1,8 proc.) BRENT rūšies ir Urals rūšies žaliavinės naftos kainos per šį laikotarpį svyravo – didėjo iki balandžio mėn. vidurio, po to sumažėjo, tačiau nuo balandžio mėn. pabaigos (25–26 d.) pradėjo vėl augti.

Palyginus vidutines benzino ir dyzelino kainas (2022-04-25–2022-05-02) Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Vokietijoje matyti, kad jos didžiausios Vokietijoje (benzinas – 2,03 ir 2,06 Eur/l, dyzelinas – 2,04 ir 2,08 Eur/l), mažiausios – Lenkijoje (benzinas – 1,40 ir 1,42 Eur/l, dyzelinas – 1,56 ir 1,59 Eur/l).

Iš Baltijos šalių šiuo laikotarpiu mažiausios degalų kainos buvo Lietuvoje – benzino kaina atitinkamai buvo 1,67 ir 1,70 Eur/l, dyzelino kaina – 1,73 Eur/l –1,76 Eur/l. Visose lyginamose šalyse, išskyrus Estiją, dyzelinas yra brangesnis už benziną.

Lietuvoje nuo kovo mėn. antrosios savaitės prasidėjusi didesnių dyzelino kainų lyginant su benzino tendencija išlieka – skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainos yra 0,06 Eur/l.

Analizuojant benzino kainos struktūros ir jos kitimo tendencijas 2022 m. Lietuvoje pastebėtina, kad kovo – balandžio mėn. bazinė (didmeninė) benzino kaina be mokesčių lyginant su ankstesniu laikotarpiu padidėjo daugiau kaip 0,10 Eur/l (sudarė nuo 0,79 iki 0,88 Eur/l), taip pat išaugo ir vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių – 0,136 Eur/l. Biodegalų dalis sudarė nuo 0,039 iki 0,045 Eur/l.

Analizuojant dyzelino kainos struktūros ir jos kitimo tendencijas 2022 m. Lietuvoje pastebėtina, kad kovo – balandžio mėn. bazinė (didmeninė) dyzelino kaina be mokesčių lyginant su ankstesniu laikotarpiu padidėjo daugiau kaip 0,20 Eur/l (sudarė nuo 0,89 iki 1,06 Eur/l), taip pat išaugo vidutiniai pardavimo kaštai (marža) be mokesčių – 0,151 Eur/l. Biodegalų dalis sudarė nuo 0,055 iki 0,081 Eur/l.

Žaliavinės naftos kainos balandžio mėn. – gegužės pradžioje buvo nepastovios: nuo balandžio 11 d. iki balandžio 25 d. fiksuoti BRENT rūšies žaliavinės naftos kainų svyravimai – kaina išaugo iki 110,8 USD už barelį (balandžio 14 d.) ir nukrito iki 99,3 USD už barelį (balandžio 25 d.); nuo balandžio 26 d. kaina augo iki 108,4 USD už barelį (gegužės 2 d.).

Urals rūšies žaliavinės naftos kainos 2022 m. kovo – balandžio mėn. pasižymėjo tokiomis tendencijomis: nuo balandžio 11 d. kaina augo iki 78,2 USD už barelį (balandžio 16, 18 d.) ir krito iki 67,9 USD už barelį (balandžio 25 d.), nuo balandžio 26 d. kaina augo iki 79,4 USD už barelį (gegužės 2 d.).