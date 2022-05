Finansavimo šaltiniai: kaip gauti geriausią pasiūlymą ir išvengti klaidų

Tačiau jau dabar rinkoje yra gana daug alternatyvių finansavimo būdų, galinčių patenkinti ir mažos, ir didelės įmonės poreikius bei atitikti jos galimybes. Apie tai, ko reikia, kad gautumėte geriausią finansavimo pasiūlymą, kokių klaidų nereikia daryti ir kaip panaudoti gautus pinigus taip, kad sulauktumėte didžiausios grąžos, bus kalbama jau paskutinėje trečiojo sezono laidoje „Inovacijų DNR“. Laida bus rodoma šį šeštadienį, 11.30 val., per „Lrytas.TV“.

Logistikos ir transporto srityje dirbančios bendrovės susiduria su vis didesniais iššūkiais: pandemija, karas Ukrainoje, skaitmenizacijos būtinybė ir žaliojo kurso tikslų įgyvendinimas. Neretai verslui ieškant naujų krypčių ir atnaujinant savo automobilių parką, neužtenka tik savo lėšų – reikia pagalbos iš šalies. Kaip sako paskolų palyginimo platformos „Finbro“ vadovas Mantas Norvaišas, didelėms įmonėms Lietuvoje yra paprasčiau gauti paskolą iš banko, tačiau mažų ir vidutinių įmonių situacija yra visiškai kitokia.

„Kalbant apie transporto sektorių, tai, pvz., iki 20 vilkikų turinčiai įmonei gauti banko finansavimą yra gan sunku, nes ne tik vertinamos kreditingumo ataskaitos, mokumas, bet ir atidžiai žiūrima į partnerius, pasirinktas veiklos kryptis ir t. t. Tačiau tam ir yra sukurtas alternatyvus finansavimas, kuris tokiose situacijose gali pagelbėti mažoms ir vidutinėms įmonėms bei leisti joms sėkmingai plėsti savo veiklą“, – sako „Finbro“ vadovas M. Norvaišas.

Vien Lietuvoje egzistuoja apie keturiasdešimt įmonių, kurios teikia alternatyvaus finansavimo paslaugas, todėl bendrovė, ieškodama priimtiniausio sprendimo, tam gali sugaišti mėnesių mėnesius. Tam, kad finansavimo šaltinio paieška vyktų greičiau, buvo sukurta nemokama inovatyvi paskolų lyginimo platforma „Finbro“, kurioje užtenka vieną kartą užpildyti paraišką ir sistema pasiūlo iki 15-os geriausių finansavimo pasiūlymų iš skirtingų kredito bendrovių. Palyginusios gautus pasiūlymus, įmonės gali išsirinkti jų poreikius labiausiai atitinkantį variantą.

„Mūsų platformoje dėl kliento konkuruoja daug bendrovių, todėl tai užtikrina, kad vartotojas pakankamai greitai gauna skirtingų pasiūlymų su geriausiomis kainomis“, – sako M. Norvaišas.

Be to, pasak eksperto, įmonės, siekdamos gauti finansavimą, gali pasinaudoti valstybės sukurtos įmonės INVEGA siūlomomis paslaugomis bei ES fondais ir priemonėmis, tačiau svarbu tuo domėtis ir laiku užpildyti paraiškas.

„Šiuo metu įmonės gali pasinaudoti viena iš INVEGA priemonių ir kompensuoti palūkanas. Kita priemonė orientuota į investicines paskolas. Be to, per įmonę INVEGA galima gauti ir Europos investicinio fondo garantijas“, – sako finansų ekspertas M. Norvaišas.

Pasak Kęstučio Samajausko, nuolatos augančios ir vienos pažangiausių transporto įmonių grupių „cargoGO Logistics“ finansų vadovo, dideliems verslams finansavimas iš išorės yra būtinas. Ir nors dabar didelius verslus tradiciškai dažniau finansuoja bankai, tačiau ryškėja tendencija, kad vis dažniau į rinką jungiasi jaunieji finansinių technologijų atstovai, kurių pasiūlymai būna lankstesni, o sprendimų priėmimas dėl finansavimo suteikimo vyksta daug greičiau.

„Mūsų įmonė naudoja dviejų tipų finansavimą: pirma – investicijų finansavimą, pvz., transporto parkui įsigyti ar nuomai užtikrinti, antra – apyvartinio kapitalo finansavimą. Kas mums padėjo sėkmingai įveikti visus iššūkius, su kuriais susidūrė transporto įmonės Lietuvoje? Tai greitai priimti teisingi sprendimai: pirma – įmonės likvidumo didinimas, antra – nemokių klientų peržiūra, trečia – greita ir laiku pritaikyta komunikacija tiek su darbuotojais, tiek ir su klientais“, – sako K. Samajauskas, įmonių grupės „cargoGO Logistics“ finansų vadovas.

Pasak finansų eksperto, įmonei sunkiu laikotarpiu taip pat labai padėjo ir skaitmenizacija, kuri labai glaudžiai susijusi su finansais. „Sėkmingas finansų valdymas galimas tiek, kiek mes turime teisingų, korektiškų ir detalių duomenų. Skaitmenizavimas padeda taupyti darbo laiką, perkelia visus procesus į kitą suvokimo lygį“, – sako K. Samajauskas.

„cargoGO Logistics“ investuoja daug laiko ir pinigų į tai, kad maksimaliai skaitmenizuotų darbo procesus įvairiose veiklos grandinėse – nuo finansų valdymo iki klientų aptarnavimo, o tai užtikrina kokybiškų ir greitų paslaugų suteikimą bei sėkmingą įmonės finansinių rodiklių valdymą.

