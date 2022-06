Automobiliui imkit tokią garantiją: variklis pakeistas 9 kartus, alyva – net 203 kartus, pavarų dėžė – 4 kartus

Per tuos 10 metų vyro „KIA Sorento“ nuvažiavo beveik milijoną kilometrų. Tai – labai didelė rida, bet tikrai ne rekordas. Per šį laiką atstovybė 203 kartus keitė variklio alyvą ir 20 kartų keitė transmisijos tepalus. Tačiau tai atstovybei nebuvo didelė bėda.

Kur kas didesnė bėda buvo tai, kad šis sorento sudėvėjo ne vieną variklį. Tiksliau, variklį garantijos laikotarpiu teko keisti net 9 kartus, pavarų dėžę – 4 kartus.

Pačiais atsargiausiais skaičiavimais, šis „Sorento“ savininkas per 10 metų sutaupė 33 tūkstančius dolerių – ir tai atėmus 7 tūkstančių dolerių sumą, kurią teko sumokėti už tą garantiją be ridos apribojimų.

Tai negi KIA yra kvailiai? Na, ne. Galimybė pratęsti garantiją yra labai viliojanti, bet brangi. Be to, daugelis žmonių neplanuoja taip ilgai naudoti naujo automobilio. Taigi, automobilių gamintojams telieka pasirūpinti pirmuoju pirkėju, kuris automobilį vairuos 4–5 metus.

Tokius pirkėjus vilioja ilgi garantiniai laikotarpiai. Be to, milijonas kilometrų per pirmąjį dešimtmetį tikrai nėra dažnas reiškinys. Todėl niekas dėl to nelemto „Sorento“ KIA biuruose neverkė.