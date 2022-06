Japonija uždraus sunkvežimių, savivarčių ir buldozerių eksportą į Rusiją

„Birželio 7 d. ministrų kabinetui priėmus sprendimą uždrausti eksportuoti į Rusiją produkciją, padedančią stiprinti pramonės infrastruktūrą, nuo birželio 17 d. bus įvestas draudimas tiekti jai sunkvežimius, savivarčius, buldozerius ir kitą techniką“, – sakė žinybos vadovas.

Ministerijos tinklalapyje paskelbtame dokumente išvardyti gaminiai, kuriuos draudžiama eksportuoti į Rusiją. Į šį sąrašą taip pat įtraukta kai kurių rūšių mediena, staklių atsarginės dalys, plieno rezervuarai, garų generatoriai, dujų generatoriai, siurbliai, turbinos, spausdintuvai, audimo staklės, matavimo prietaisai, pramoniniai robotai ir kt.

Japonija anksčiau jau priėmė kelis restrikcijų paketus prieš Rusiją dėl jos sukelto karo Ukrainoje. Į sankcijų sąrašus jau įtraukti daugiau kaip 700 Rusijos, Baltarusijos, vadinamųjų Donecko ir Luhansko liaudies respublikų piliečių, taip pat per 200 Rusijos kompanijų ir organizacijų. Be to, Japonija įšaldė kelių Rusijos bankų aktyvus.