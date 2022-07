Sukūrė automobilį moterims: turės „šilto vyro“ režimą, savarankiškai stabdys ir fotografuos

Tačiau šio automobilio ypatybė ne ta, kad jis panašus į vabalą. Jis skirtas išskirtinai moterims ir kinai tai nuolat pabrėžia savo reklaminėse kampanijose. Pavyzdžiui, visose pardavimo salonuose, kur parduodamas šis automobilis, profesionalai moterims darys makiažą.

Savo dydžiu jis pranoksta originalų vabalą, yra keturių durų ir varomas elektros. Vienu įkrovimu gali nuvažiuoti iki 500 km.

Automobilio viduje yra specialus skyrius, skirtas susidėti kosmetikai. Be to, jame yra moteriškas vairavimo režimas. Jis pasireiškia tuo, kad automobilis kontroliuoja atstumą nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės ir jam sumažėjus iki kritinio, savarankiškai stabdo automobilį. Be to, čia yra asmenukių vaizdo kameros, kurios gali filmuoti ar fotografuoti vairuojančią moterį.

Tačiau pati įdomiausia opcija vadinasi „šilto vyro“ režimas. Ją įjungus šildoma vairuotojo sėdynės apatinė nugaros dalis. Esą taip yra palengvinami moterų skausmai menstruacijų metu.

Automobilis parduodamas vienos iš keturių komplektacijų, kurios vadinasi pasakų vardais – „Miegančioji gražuolė“, „Alisa stebuklų šalyje“, „Spragtukas“ ir „Gulbių ežeras“.

Pradinė tokio automobilio kaina – apie 28 tūkst. eurų. Tačiau jis parduodamas tik Kinijos rinkoje.