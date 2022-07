Dėl sankcijų Rusijai išaugo nelegalių taksi vairuotojų skaičius: trūksta automobilių, kyla pavojus dėl saugumo

Nuo 2021 m. gruodžio mėn. iki 2022 m. birželio mėn. galiojančių darbo leidimų taksi vairuotojams skaičius sumažėjo 50 tūkst. – nuo 460 iki 410 tūkst., verslo žurnalui „Forbes“ sakė Visuomeninės taksi plėtros tarybos pirmininkė Irina Zaripova. Pasak jos, dauguma taksi įmonių sąmoningai praranda oficialius leidimus dirbti ir pasitraukia į šešėlį, kai kurios taksi įmonės parduoda savo automobilius, užsidaro arba pradeda nuomoti automobilius.

Didžiuosiuose miestuose taksi paslaugų teikėjai stengiasi kontroliuoti vairuotojų darbo leidimus, tačiau mažesniuose regionuose nedideli automobilių parko operatoriai gali dirbti su paslaugų teikėjais be tinkamų dokumentų, sakė I.Zaripova. Pasak jos, nelegalūs vairuotojai taip pat kreipiasi dėl darbo geležinkelio stotyse, oro uostuose ir kitose populiariose vietose.

Viena iš nelegalių vežėjų taksi sektoriuje augimo priežasčių – sankcijų Rusijai poveikis, teigiama birželio viduryje Visuomeninės taksi plėtros tarybos parengtame pristatyme Vyriausybės analitiniam centrui. Įvedus sankcijas, automobilių kaina išaugo iki 60 proc., trūkstant naujų automobilių, atsarginės dalys pabrango 30–40 proc., o padangos – 120–150 proc., išvardijo I.Zaripova.

„Dėl šios priežasties taksi parkai stengiasi taupyti: automobiliai bus naudojami kuo ilgiau, todėl po kelerių metų kyla pavojus, kad turėsime pasenusį automobilių parką, o tai kels grėsmę transporto saugumui“, – įspėja tarybos vadovė.

Ji prognozuoja, kad dėl taksi vairuotojų išėjimo dirbti į „šešėlį“ suprastės paslaugų kokybė, padaugės kriminogeninių situacijų ir nelaimingų atsitikimų, nes nebus kontroliuojama vairuotojų ir transporto priemonių būklė.

Sumažėjo darbo leidimų

Sumažėjo taksi darbo leidimų skaičius, nes vairuotojai nusprendė jų nepratęsti, patvirtina tarpregioninės profesinės sąjungos „Taksi vairuotojas“ koordinacinės tarybos pirmininkas Andrejus Popkovas. Pasak jo, taksi vairuotojo leidimo galiojimo laikas yra penkeri metai. Vėliau vairuotojas gali gauti vėl leidimą, bet greičiausiai jį turės gauti kitam automobiliui.

„Per penkerius metus taksi automobilis nuvažiuoja 300–500 tūkst. kilometrų, taigi per tą laiką automobilis jau bus nusidėvėjęs“, – sakė A.Popkovas.

Pasak jo, dabar mažai kas gali sau leisti įsigyti naują automobilį: „Nepažįstu nė vieno, kuris nuspręstų nusipirkti „Kia Rio“ už 2 mln. rublių ir naudotų jį kaip taksi – tai niekada neatsipirks.“

Prasidėjus šiltajam sezonui, taksi rinkoje pastebimas nedidelis vairuotojų pasitraukimas, sako „Maxim Taxi“ atstovas Pavelas Stennikovas. Jis sako, kad nuo balandžio mėnesio kai kurie taksi vairuotojai gali išvykti dirbti statybose arba kitus sezoninius darbus, o rudenį vėl sugrįžti.

„Citimobile“ generalinis direktorius Anatolijus Malyševas nepastebėjo, kad per pastaruosius du mėnesius būtų sumažėjęs vairuotojų skaičius. Jis sako, kad tuo metu, kai įmonės palieka Rusiją, stabdo savo veiklą arba mažina darbuotojų skaičių, taksi vairuotojais dirbti ateis patirties neturintys žmonės. „Yandex.Taxi“ atstovas spaudai atsisakė komentuoti.

Šiuolaikiniai taksi parkai virto automobilių nuomos įmonėmis, kurios teikia automobilius su taksi leidimais norintiems dirbti, sako „Maxim Taxi“ atstovas P.Stennikovas. Jis teigė, kad didelės naujų automobilių kainos gali sužlugdyti tokių taksi parkų verslo modelį. Tačiau dabar taksi automobiliuose daugiausia dirba savarankiškai dirbantys vairuotojai.

Kita taksi įmonių pasitraukimo iš teisinės veiklos priežastis – didėjančios taksi automobilių išlaidos, teigiama Vyriausybės analitiniam centrui pateiktame pranešime. Pristatyme teigiama, kad jiems paprastai draudimas yra iki 10 kartų brangesnis už įprasto automobilio privalomąjį draudimą.

Be to, draudimo bendrovės kelia pernelyg griežtus reikalavimus privalomajam transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimui, o kartais apskritai atsisako drausti taksi automobilius, teigiama dokumente. Tai susiję su dideliu lengvųjų automobilių avaringumu: Rusijos transporto priemonių draudikų sąjungos duomenimis, 2021 m. paprastų automobilių avaringumas buvo 5,1 proc., o taksi automobilių – 33 proc.

Kitos priežastys, dėl kurių daugėja nelegalių vežėjų, yra šios:

naujausių pramonės teisės aktų trūkumas;

didesnė teisėtų vežėjų atsakomybė nei neteisėtų;

nereikalingi reikalavimai vežėjams (pavyzdžiui, automobilio spalva);

regioninių taksi verslo paramos programų trūkumas;

nepakankama nelegalių vežėjų priežiūra;

nepakankamas paslaugų skaitmeninimas regionuose.

Liepos 5 d. Valstybės Dūma pirmuoju svarstymu priėmė įstatymo projektą dėl taksi, kuriuo reglamentuojama taksi parkų ir vairuotojų veikla. Pagal šį dokumentą savarankiškai dirbantys asmenys galės tiesiogiai bendradarbiauti su taksi užsakymo paslaugomis, o FSB gaus automatinę prieigą prie agregatorių informacijos.

Be to, būtų reikalaujama, kad taksi automobiliuose būtų įrengti vairuotojų dėmesio ir nuovargio stebėjimo prietaisai bei taksometras, o įmonių, vykdančių keleivių vežimo paslaugas, filialai būtų atidaryti kiekviename veiklos regione, kuriame per dieną važiuoja daugiau kaip 5 tūkst. transporto priemonių. Be to, dokumento autoriai siūlo įpareigoti vairuotojus laikyti miesto pažinimo testus, o Maskvos, Sankt Peterburgo, Sevastopolio ir kaimyninių Rusijos regionų valdžios institucijos galės riboti maksimalų taksi automobilių skaičių ir nustatyti minimalų tarifą.

Išversta pagal www.forbes.ru.