„Aston Martin“ toliau klimpsta skolose: dar vieną dalį akcijų įsigijo Kinijos automobilių milžinas

Didelės permainos „Aston Martin“ bendrovėje tęsiasi toliau – pavasarį pasikeitė generalinis direktorius. Juo tapo italas Amadeo Felisas.

Vasarą britai atnaujino savo emblemą ir paskelbė apie naujas investicijas, mat Jungtinės Karalystės bendrovės investuotoju sutiko būti valstybinis Saudo Arabijos investicinis fondas.

Beje, britai skelbė, kad kandidatų investuoti į bendrovę buvo nemažai, bet jie išsirinko geriausią. Neoficialiais duomenimis, Saudo Arabija ketina investuoti 654 milijonus svarų, iš kurių dalis yra ir akcijų pirkimas.

Britų žurnalas „Autocar“ paskelbė, kad didžiausiu „Aston Martin“ akcininku išlieka Lorensas Strolis. Jis yra ir stebėtojų tarybos pirmininkas. Jam priklauso 19 proc. akcijų. Beveik tiek pat – 18,7 proc. valdo Saudo Arabija. Bendrovei „Mercedes-Benz“ priklauso 9,7 proc. akcijų, o dabar ketvirtu akcininku tapo „Geely“ koncernas.

„Geely“ norėjo įsigyti dalį „Aston Martin“ bendrovės dar prieš dvejus metus, bet tada nepavyko. Pernai kinai ketino įsigyti kontrolinį akcijų paketą ir pasiūlė 1,3 milijardo svarų, bet šio pasiūlymo buvo atsisakyta. Kol kas neaišku, kaip „Geely“ investicija paveiks „Aston Martin“ bendrovę. Oficialiai paskelbta tik tai, kad kinai studijuoja bendradarbiavimo galimybes.

Balandį „Aston Martin“ paskelbė, kad pirmą savo elektra varomą automobilį parodys jau po trejų metų ir čia gali būti bendradarbiaujama su kinais, nes „Geely“ turi labai daug patirties gaminant elektromobilius. Be to, po trejų metų britai nori parduoti per metus po 10 tūkst. automobilių. Pernai parduota kiek daugiau nei 6 tūkst. automobiliai.

Beje, „Geely“ koncernui priklauso ir daugiau automobilių gamintojų. Pavyzdžiui, jie yra „Volvo“, „Polestar“, „Lotus“ ir komercinius automobilius gaminančios Jungtinės Karalystės LEVC bendrovių. Kinams priklauso ir 50 proc. „Smart“ bendrovės.