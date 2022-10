Vilniaus troleibusai skelbs V. Zelenskio kvietimą aukoti Ukrainai

Du 2-uoju ir 17-uoju maršrutu vykstantys troleibusai, dekoruoti Ukrainos vėliavos spalvomis ir simboliais, nuo penktadienio skleis žinią apie V. Zelenskio gegužę įsteigtą fondą UNITED24, kviesdami skirti lėšų šalies gynybai, išminavimo darbams, humanitarinėms, medicininėms reikmėms bei jos atstatymui.

Akcijos Lietuvos sostinėje iniciatoriai, Austrijos sostinėje Vienoje dirbantys Ukrainos diplomatai Olehas Verbovas ir Olehas Litvinas, BNS sakė, kad Vilnius tapo pirmuoju miestu, palaikančiu šią Ukrainos vadovo iniciatyvą.

Vieną pasiūlymą atmetė

„Pradėjome projektą dar Vienoje, su tramvajumi, kuris išriedėjo į gatves rugsėjį. Bet šis mūsų projektas skirtas skleisti žinią apie lėšų rinkimo platformą, kurią inicijavo mūsų prezidentas, pavadintą UNITED24. Vilnius yra pirmasis, kuris ją reklamuos“, – sakė O. Litvinas.

„Norime, kad šis projektas taptu pavyzdžiu kitoms sostinėms, nes Vienoje, deja, mums nepavyko palaikyti UNITED24 dėl šios šalies besilaikomo neutraliteto, kadangi iniciatyva, be kita ko, teikia paramą karinei įrangai – dronams, antidronams. Manome, kad tai neteisinga, bet tokia realybė“, – pridūrė jis.

O. Verbovas sako, kad dekoruojant troleibusus panaudoti stilizuoti trikampiai simbolizuoja Ukrainos nacionalinės gėlės, saulėgrąžos, sėklas. Šie seni simboliai naudojami ir kitur, pavyzdžiui, ant šalies valiutos – grivinos – ir jungia istorinį dizainą su moderniais projektais.

O. Litvinas sako jaučiantis didžiulį Lietuvos palaikymą, sakydamas, kad atvykęs į Vilnių jaučiasi „kaip namuose“.

„Iš tiesų, tu atvyksti tarsi į namus. Visos šios vėliavos, šie ženklai „Putinai, Haga tavęs laukia“ – net ir be mūsų projekto, Vilnius yra pilnas Ukrainos, pilnas meilės, brolybės“, – tvirtino ukrainietis.

Pasirinko „ukrainietišką“ maršrutą

Troleibusus vairuos nuo karo Ukrainoje į Vilnių pasitraukę vairuotojai – Irina Petrenko iš Kijevo ir iš Chersono atvykęs Volodymyras Sidarovas.

Jie BNS taip pat sakė iki šiol jautę begalinį palaikymą iš vilniečių, keliaujančių jų vairuojamais troleibusais.

I. Petrenko Kyjive sako iki karo dirbusi gide, o persikėlusi į Vilnių prisiminė savo senąją, troleibuso vairuotojos, profesiją. Sostinės gatvėmis ji iki šiol vairavo Ukrainos vėliavomis bei užrašu „Šlovė Ukrainai“ puoštą troleibusą, tad sakė dažnai girdinti sveikinimus ir pergalės kare linkėjimus.

Ji tvirtino dar pradėdama dirbti paprašiusi Vilniaus viešojo transporto vadovybės skirti jai „ukrainietišką“ maršrutą, t.y. ji važiuoja ukrainiečių poeto vardu pavadinta Taraso Ševčenkos gatve, maršrutas taip pat veda pro Migracijos departamentą, mokyklą, kur mokosi ukrainiečių vaikai, Ukrainos ambasadą.

„Žmonės tai mato ir su dideliu malonumu sėda važiuoti. Kai važiuoju su šiomis Ukrainos vėliavomis, tai labai pakelia keleiviams nuotaiką (...). O iniciatyva skirta, kad žmonės nepamirštų, „nepriprastų“ prie šio karo ir suprastų, jog tai – kasdieninė bėda ne tik ukrainiečiams, bet ir Europai, visam pasauliui“, – kalbėjo vairuotoja.

Ji pati sakė pusmetį gyvenusi lietuvių nuomojamame bute, šie „kategoriškai atsisakė imti pinigus“ už nuomą, nemokamai davė maisto.

„Lietuva maža, bet tiek daug daro dėl Ukrainos. Ačiū!“, – dėkojo Irina.

V. Sidarovas su šeima į Vilnių gegužę atvyko iš Rusijos okupuoto Chersono, kur taip pat vairavo troleibusą, jis sako beveik iškart pradėjęs dirbti ir čia.

„Lietuva mums labai padeda, turime čia jau pažįstamų lietuvių, jie mums nuolat padeda, palaiko, kviečia į įvairius renginius. Manau, kad visuomenė turi žinoti, kas vyksta, kad to daugiau nebūtų. Karas turi baigtis ir baigtis Ukrainos pergale“, – sakė vairuotojas.

Žada įdarbinti 40 ukrainiečių vairuotojų

Vilniaus vicemeras Tomas Gulbinas, „Vilniaus viešojo transporto“ generalinis direktorius Darius Aleknavičius sakė, jog gavę šį pasiūlymą, nesudvejojo nė akimirkai, kad tai reikia daryti.

„Vilnius nuolat palaiko ryšius su Kyjivu, kitais Ukrainos miestais, merai, komandos kalbasi tarpusavyje. Žinome Ukrainos poreikius, esame pasirengę prisidėti labai konkrečiais darbais, kaip ir šis“, – kalbėjo T. Gulbinas.

Savivaldybė šiemet yra skyrusi pusės milijono eurų paramą Ukrainai, už pinigus nupirkta langų daugiabučiams, generatorių ir kitų būtiniausių dalykų, savivaldybės tarnautojams organizuojami ukrainiečių kalbos kursai.

D. Aleknavičius sako, kad šiuo metu jo vadovaujama įmonė nuo karo pradžios prisidėjo prie organizacijų telkiant pagalbą ukrainiečiams, siūlė pagalbą sandėliuojant ir pervežant maisto prekes ir kitus reikmenis, taip pat kvietė įsidarbinti į Vilnių persikėlusius ukrainiečius.

„Šiuo metu įmonėje jau dirba 18 ukrainiečių, padedame jiems susirasti gyvenamąją vietą, vykdome apmokymus, integruojame į mūsų kolektyvą, komandą. Tikimės, kad galime ir dar daugiau pasirūpinti, galvojame, kad šiais metais turėsime gal net apie 40 dirbančių ukrainiečių“, – BNS sakė jis.

Anot D. Aleknavičiaus, akcijos troleibusus vairuojantys Irina ir Volodymyras yra „pagrindiniai žmonės, kurie padeda sutelkti ir pasirūpinti ukrainiečiais“.

Ambasadorius: Lietuva nepavargs remti Ukrainos

Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Petro Bešta sako vertinantis Vilniaus kūrybiškumą demonstruojant moralinę ir fizinę paramą, jis priminė ne tik ant sostinės savivaldybės pastato iškabintą „kvietimą“ Putinui į Hagos tribunolą, bet ir tai, jog gatvė, kurioje įsikūrusi Rusijos ambasada, buvo pervadinta į „Ukrainos herojų“.

„Bet kalbame ne tik apie emocinę, politinę, bet ir apie praktinę paramą. Mes labai vertiname tai, ką daro Vilniaus miesto taryba, Vilniaus ir Lietuvos gyventojai, savanoriai“, – teigė ambasadorius.

Pasak diplomato, šios savaitės ir mėnesiai yra itin sudėtingi Ukrainai, nes Rusija paleido šimtus dronų-savižudžių ir raketų į šalies miestus, taikydamasi į energetinę infrastruktūrą, ją niokodami ir „spausdami ukrainiečius kapituliuoti šiomis teroristinėmis priemonėmis“.

Jis pabrėžė, jog ir Rusijos propaganda siekia skleisti žinią, kad Ukrainos partneriai yra pavargę, tampa abejingi jai.

„Esu tikras, kad Lietuvoje ir Vilniuje to niekada nenutiks (...). UNITED24 yra gera priemonė skirti kasdienę paramą ukrainiečiams, užtikrinti Ukrainos atsparumui. Mūsų žmonės be poilsio tvarko objektus, kurie griaunami kasdien“, – kalbėjo P. Bešta.

Fondą UNITED24 gegužę V. Zelenskis įsteigė rinkti aukoms Ukrainai. Lėšos pervedamos į Ukrainos nacionalinio banko sąskaitas ir skiriamos atskiroms ministerijoms finansuoti svarbiausiems poreikiams.

Fondo interneto svetainėje nurodoma, kad iš viso nuo fondo įsteigimo surinkta per 200 mln. dolerių (per 200 mln. eurų), o šiuo metu sąskaitoje fondas turi per 34 mln. JAV dolerių (beveik 35 mln. eurų).