Rusijos naujų automobilių rinka šiemet susitraukė daugiau kaip 60 proc.

Vien tik praėjusį mėnesį jų šalyje nupirkta 45,2 tūkst. – 3,2 proc. mažiau nei ankstesnį mėnesį ir 62,8 proc. mažiau nei tą patį ankstesnių metų mėnesį.

Rusijos naujų automobilių rinka pradėjo sparčiai trauktis kovo mėnesį, kai Vakarų sostinės užgriuvo Maskvą precedento neturinčiomis sankcijomis netrukus po to, kai Kremlius pasiuntė karius į provakarietišką Ukrainą.

Vakarų gamintojai, per pastaruosius du dešimtmečius ryžęsi šioje valstybėje surinkinėti savo automobilius, joje įkurtas gamyklas šiemet uždarė, pardavė vietos bendrovėms ar perdavė valdžios institucijomis be tiekimo gamybai išsaugojimo galimybių. Be to, dauguma gamintojų nutraukė savo automobilių ar jų dalių eksportą į Rusiją.

Savo ruožtu Rusijos valdžios institucijos sušvelnino saugos ir išmetamųjų teršalų standartus šalyje gaminamiems automobiliams, atšaukdamos net ir oro pagalvių reikalavimą.

Maža to, ryžtasi projektuoti automobilių modelius su labai ribotu elektroninių komponentų komplektu, atsisakant net ir tokių kaip stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). Taigi, reikalavimai automobilių sertifikavimui Rusijoje grąžinti netgi į 1988 metų lygį.

2021-aisiais beveik 150 mln. gyventojų turinčioje Rusijoje nupirkta 1,667 mln. naujų lengvųjų automobilių – 4,3 proc. daugiau nei užpernai.