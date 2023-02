Kandidatai į Vilniaus merus: plės greituosius autobusus, įrengs tramvajų ir net oro funikulierių

Beveik visi kandidatai į Vilniaus mero kėdę atsakė į portalo užduotus klausimus: Artūras Zuokas, Valdas Benkunskas, Mykolas Majauskas, Tomas Vytautas Raskevičius, Lukas Savickas ir Rasa Budbergytė. Atsakymų nepateikė LLRA-KŠS partijos pirmininkas Valdemaras Tomaševskis (lenk. Waldemar Tomaszewski).

Antras klausimas, į kurį paprašėme atsakyti kandidatų, buvo tramvajaus linijos tiesimas Vilniuje ir kiti viešojo transporto klausimai. Šie klausimai išlieka vieni svarbiausių Vilniaus gyventojams, kurie kasdien keliauja į darbą, mokyklas ir universitetus viešuoju transportu. Kandidatai dalinasi planuojamomis viešojo transporto reformomis ir ką reikia padaryti, kad ši transporto rūšis pagaliau taptų patraukli Vilniaus gyventojams.

Tapę meru, kaip spręsite viešojo transporto klausimą?

Artūras Zuokas

„Nuo 2014 m., nepaisant atnaujinto viešojo transporto, kelionių skaičius Vilniuje viešuoju transportu tik mažėjo. Norint, kad daugiau vilniečių persėstų į viešąjį transportą, būtina jį turėti kokybišką, greitą ir komfortabilų. Kai kuriais maršrutais net vienas po kito važiuojantys ilgieji autobusai keleivių srauto neišveža, o piko valandomis jie perpildyti“, – apie dabartinę situaciją mieste pasakoja A. Zuokas.

Politikas pažymi, kad Vilnius yra vienintelė sostinė visoje Europoje, kuri iki šiol neturi tramvajaus. Kartu su savo komanda politikas pasiryžęs tai pakeisti ir mieste siūlo įrengti lengvąjį elektrinį tramvajų (and. light tram), kuris galėtų būti autonominis. A. Zuokas teigia, kad tramvajaus įrengimui miestas jau buvo pasiruošęs jo mero kadencijos pabaigoje.

„Dar 2015 m. planavome skelbti dalyvių atrankos konkursą pirmajai linijai – Santariškės – Geležinkelio stotis. Sį „Susisiekimo paslaugos“ buvome įkūrę projekto įgyvendinimo grupę, turėjome gerus specialistus net iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (EBRD). Tačiau pasikeitus valdžiai Vilniuje, grupė buvo išformuota, o vietoj jos įkurtas „gatvių humanizavimo padalinys“, kuris dabar siaurina gatves“, – komentuoja kandidatas į Vilniaus merus.

Kandidatas siūlo sekančią naujovę mieste: oro funikulierių, kuris bus įrengtas nuo naujojo stadiono iki Europos aikštės. Vilniečių patogumui tarpinė stotelė bus padaryta Konstitucijos – Geležinio vilko žiedo pradžioje, šalia požeminės perėjos. Vienoje kabinoje telpa 25 keleiviai, o panašią susisiekimo sistemą turi Niujorkas, Brestas ir kiti pasaulio miestai. Šiuo metu tokią priemonę diegia Paryžius.

Naujovė atsiras ir viešojo transporto stotelėse – persėdimo stotelės bus dengtos ir šildomos.

Valdas Benkunskas

Valdas Benkunskas tramvajaus svarbą ateičiai supranta, bet diegti jo nesiruošia.

„Tramvajaus priemonės įrengimas (įskaitant reikalingą gatvių rekonstrukciją) miestui atsieitų apie 1,5 milijardo eurų – ši suma gerokai viršija metinį Vilniaus biudžetą, tad turime būti realistais – šiam projektui įgyvendinti reikėtų ne tik Vilniaus mero ir tarybos pritarimo, bet ir Vyriausybės palaiminimo bei finansavimo. O vienos kadencijos neužtektų net paruošiamiesiems darbams – projektavimui, statybų paruošimui atlikti“, – sako politikas.

Politikas žada, kad pokyčiai vilniečius turėtų paliesti čia ir dabar – tam tikslui bus plėtojama greitųjų autobusų eismo sistema.

„Išplėsime greitųjų autobusų maršrutų skaičių iki 8, padengiant pietinę miesto dalį. Kitose Vilniaus dalyse praplėsime jų maršrutus apimant pagrindinius Vilniaus įvažiavimus ir naujai besiplečiančius rajonus. Įrengsime 30 km naujų A juostų ir viešajam transportui skirsime pirmenybę sankryžose.

A juostos, kur įmanoma, bus įrengiamos skiriamųjų juostų sąskaita. Be to, padidinsime vidutinį viešojo transporto greitį ketvirtadaliu, o greitieji autobusai važiuos ne rečiau nei kas 6 minutes, ne piko metu – ne rečiau nei kas 12 minučių“, – savo programą pristato V. Benkunskas.

Į miesto viešąjį transportą siūloma integruoti vietinį susisiekimą geležinkeliu. Tai turi apimti ne tik esamus maršrutus bei juos integruoti su miesto viešojo transporto tvarkaraščiais ir bilietais, bet ir pasiūlyti naujus maršrutus. Tokiu būdu vilniečiai turėtų galimybę patogiai planuotis keliones iš Vilniaus stoties į Naująją Vilnią, Pavilnį, Trakų Vokę, Salininkus ar Panerius bei iš Vilniaus rajono į miesto centrą.

Mykolas Majauskas

M. Majauskas imsis viešojo transporto tinklo modernizacijos plano. Ateityje, anot kandidato, Vilniuje galima būtų svarstyti apie tramvajaus įrengimą.

„Greta minėtų investicijų į transporto infrastruktūrą bus sparčiai modernizuotas Vilniaus viešasis transportas, užtikrinant intensyvų greitųjų maršrutų eismą atitinkantį plačios visuomenės poreikius. Įgyvendinus minėtus projektus bus atidžiai įvertintas ir poreikis papildomų sprendimų, įskaitant ir tramvajaus tinklo“, – komentuoja kandidatas.

Tomas Vytautas Raskevičius

Investuoti į esamą viešąjį transportą žada Tomas Raskevičius. Kandidatas atnaujintų transporto priemonių parką, peržiūrėtų esamus maršrutus, būtų įvesta funkcionali elektroninio bilieto sistema. Taip pat kandidatas modernizuotų viešąjį transportą, peržiūrėdamas maršrutų dažnumą ir sudarydamas taktinius tvarkaraščius. Programa apima A juostų tinklo plėtrą. Numatytas ir galimybių vertinimas perkelti A juostas į centrinę gatvės dalį. Tramvajus, anot T. Raskevičiaus – ateities klausimas.

„Dėl miesto plėtros augant viešojo transporto vartotojų srautui, greituosius autobusus transformuoti į BRT (angl. „bus rapid transit“), o ilgojoje perspektyvoje – ir į tramvajaus linijas. Efektyvi tramvajaus linija turėtų aptarnauti bent 6 tūkstančių keleivių srautą per valandą. Vilniuje tik keliose viešojo transporto atkarpose turime suminį 3 tūkstančių keleivių per valandą srautą“, – sako T. Raskevičius.

Lukas Savickas

„Šiandieninė situacija viešojo transporto sektoriuje ir ilgamečiai piketai VVT įmonės viduje rodo, kad kol kas nesugebėjome susitvarkyti su kylančiais iššūkiais. Viešasis transportas vilniečiams nėra patrauklus, jie mieliau sėda į savo automobilius, gaišta laiką kamščiuose ir juos vėliau palieka brangiai apmokamose parkavimo vietose“, – taip dabartinę situaciją mieste apibūdina L. Savickas.

Kandidatas iš pradžių norėtų pertvarkyti VVT sistemą: nupirkti naujų autobusų ir troleibusų, atnaujinti senų maršrutų ir stotelių tinklą. Politiko programoje – ekologiškesnis transportas Vilniaus gatvėse. Politikas tikisi, kad po atnaujinimų viešasis transportas taps patogus ir daugiau vilniečių persės iš automobilių į autobusus.

Rasa Budbergytė

Rasa Budbergytė sieks sugrąžinti vilniečius į viešąjį transportą, todėl visų pirma investuos į dabartines viešojo transporto priemones ir infrastruktūrą, ypač pakraštiniuose mikrorajonuose.

„Trumpuoju laikotarpiu būtina investuoti į mišrią Vilniaus viešojo transporto sistemą, kurią sudarytų greitieji autobusai ir troleibusai, o pasiekti nutolusius sostinės gyvenamuosius rajonus būtų galima komfortabiliais mikroautobusais“, – sako politikė.

Kandidatė siūlo, kad viešasis transportas būtų nemokamas. Be to, anot politikės, dabartinės kelionės viešuoju transportu trunka per ilgai. Tapusi mere, ji sieks, kad kelionė į darbą iš Vilniaus pakraščių netruktų ilgiau nei 45 minutės. Tam bus peržiūrimi esami maršrutai ir jų grafikai, kurie turės atliepti vilniečių poreikius. Bus plečiamas greitųjų autobusų ir mikroautobusų tinklas.

Tramvajaus idėją politikė atmeta, bet siūlo Vilniuje ilgametėje perspektyvoje įrengti metro.

„Ilgalaikėje perspektyvoje esu linkusi svarstyti metro idėją: 2028–2033 metais galime tikėtis ES finansinės paramos, kurią galėtume nukreipti į vienos metro linijos Vilniuje statybas. Ši linija sujungtų judriausias miesto vietas – Žaliąjį tiltą, Šeškinę, Justiniškes, Pilaitę. Vilnius išsiskiria iš kitų panašaus dydžio sostinių tuo, kad visa viešojo transporto sistema remiasi tik autobusais. To augančiam miestui paprasčiausiai nepakanka, todėl ilgainiui reikės apsispręsti dėl alternatyvų“, – idėja dalinasi R. Budbergytė.