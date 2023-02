Įspėja ieškančius naudotų automobilių: lietuviai daro šias kelias grubias klaidas

„Ne visi aukcionuose parduodami automobiliai yra sudaužyti ar sugedę, būna ir puikios būklės automobilių. Vis dėlto perkant naudotą automobilį vien iš nuotraukų ir aprašymo rizika yra didesnė.

Bendraudami su automobilius aukcionuose pirkusiais gyventojais pastebime, kad maždaug kas antru atveju perkamas vienokios būklės automobilis, o jam parvykus paaiškėja, kad ji blogesnė, automobilis nuvilia dėl esamų kėbulo pažeidimų arba techninių defektų, apie kuriuos aukcione nebuvo nurodyta ir kurių šalinimas gali gerokai išauginti automobilio kainą“, – sako BRC Autocentro pardavimų vadovas Zbignev Podskorbis.

Jo teigimu, kartais iš aukciono pirktų automobilių defektai būna nežymūs, tad nesudėtingai ir nebrangiai ištaisomi, tačiau pasitaiko ir situacijų, kai papildomos išlaidos perkopia 30 proc. automobilio vertės.

Būna ir tokių atvejų, kai atkeliavę automobiliai iš pirmo žvilgsnio atrodo techniškai tvarkingi, tačiau patikrinus jų kėbulą atidžiau, randami paslėpti rimti „randai“ po autoįvykio, kurių ištaisyti praktiškai neįmanoma.

Verta pasidomėti ir automobiliu, ir aukcionu

Kalbėdamas apie gyventojų, nusprendusių įsigyti automobilį iš užsienio aukciono, dažniausiai daromas klaidas, Z. Podskorbis išskiria tai, kad perkamas automobilio modelis, neišbandytas gyvai.

„Dažnai klientai kreipiasi į mus dėl automobilio keitimo, kadangi turimas automobilis yra per mažas, nemanevringas, nepatogus. Paklausus, kodėl tokį automobilį įsigijo, dažniausias atsakymas būna, jog pirko iš nuotraukų.

Nuotraukose automobiliai gali atrodyti kitaip nei realybėje, todėl tikrai nerekomenduočiau aukcione pirkti tokio automobilio modelio, kurio nesate išbandę gyvai“, – pataria pašnekovas.

Antra didelė klaida – nepasidomėti konkretaus nusižiūrėto automobilio istorija. Būtina pagal automobilio kėbulo numerį, kuris gali būti nurodytas skelbime arba dėl jo galima kreiptis į aukcioną, patikrinti ir sužinoti kuo daugiau apie automobilio istoriją.

Dažnais atvejais į aukcionus automobiliai papuola ne pirmą kartą, be to, būna, kad rimtus autoįvykius patyrę automobiliai pigiai sutvarkomi ir aukcione pateikiami kaip nestipriai apgadinti.

Kėbulo identifikavimo numeris gali padėti rasti nemažai naudingos informacijos ir dar prieš perkant susidaryti realesnį perkamo automobilio būklės įspūdį.

„Patikimi, savo reputaciją saugantys aukcionai labai aiškiai atskiria dalyvavusius autoįvykiuose ir jų išvengusius automobilius, pateikia jų istoriją ir už ją atsako. Tad juose automobilių būklės neatitikimų pasitaiko labai retai.

Dažniausiai tai nežymūs defektai, natūraliai atsirandantys eksploatuojant automobilį – pakaba, stabdžių sistema, nedideli su varikliu susiję gedimai, kurių pamatyti iš nuotraukų nėra galimybės.

Aukštos reputacijos aukcionai nustatytus defektus, išaiškėjusius po įsigijimo, dažniausiai kompensuoja, tačiau aiškinimasis pareikalauja ir laiko, ir nervų.

Tiesa, tokie aukcionai, kaip taisyklė, dirba tik su juridiniais asmenimis, tad privačiam asmeniui užsiregistruoti juose kaip pirkėjui gali būti ir neįmanoma“, – aiškina ekspertas.

Prie pirkėjų klaidų jis priskiria ir nesusipažinimą su aukciono sąlygomis, mokėtinais papildomais komisiniais mokesčiais ir kitomis taisyklėmis, kurių neperskaičius gali laukti didesnės išlaidos ar sunkumai forminant sandorį.

Kas išaugina automobilio kainą?

Nors į aukcionus dažnai žiūrima kaip į galimybę automobilį įsigyti itin pigiai, pašnekovas sako, kad tai nebūtinai tiesa.

Visų pirma, pastaruoju metu pradinės automobilių kainos užsienio aukcionuose dažnai būna apie 10 proc. didesnės nei tokių pačių automobilių, parduodamų Lietuvoje, tad visada verta ieškoti automobilio vietinėje rinkoje, kur prieš perkant jį galima atidžiai patikrinti.

Be to, gerokai pigiau nei rinkos kaina aukcione parduodamas automobilis taip pat turi sukelti klausimų, nes jei tai atrodo per gerai, kad būtų tiesa, greičiausiai taip iš tikrųjų ir yra.

„Pavyzdžiui, žmogus nusiperka aukcione automobilį iš JAV už 2 tūkst. eurų, o jo rinkos kaina siekia 8 tūkst. eurų.

Dažnai imama džiaugtis pigiu pirkiniu, nepagalvojus apie aukciono mokestį, komisinį mokesti, automobilio pakrovimo, atvežimo mokestį, muito mokestį. Viską susumavus prie galutinės kainos gali prisidėti 35 proc. ir daugiau.

Pasak Z. Podskorbio, Lietuvos gyventojai tampa sąmoningesni ir prieš pirkdami automobilį aukcione konsultuojasi su šį procesą išmanančiomis įmonėmis.

„Dažnai sulaukiame klausimų, kaip patikrinti ne tik automobilį, bet ir patį pardavėją, ar atsigabenus automobilį į Lietuvą neprisidės jokie papildomi „užslėpti“ mokesčiai, ar nebus taip, kad už automobilį sumokės, bet automobilio negaus.

Mes turime keliolikos metų patirtį užsakant automobilius iš užsienio, esame dirbę ir su aukcionais, tad visada stengiamės pagelbėti ir atsakyti į iškilusius klausimus. Pasitaiko atvejų, kai nuo pasirinkto automobilio pirkimo atkalbame, pasiūlydami saugesnes alternatyvas“, – sako jis.

Pasiryžusiems automobilį pirkti iš aukciono Z. Podskorbis pataria rinktis laiko patikrintus aukcionus su viešai skelbiamais atsiliepimais, kuo daugiau sužinoti apie perkamą automobilį, jo istoriją, tikrinti bei būtinai išsisaugoti aukciono skelbime pateiktą informaciją.

Taip pat svarbu nepasiduoti azartui – dažnai pirkėjai perka lošimo principu, yra linkę siūlyti vis daugiau, pamiršdami realias kainas. Statymus aukcione reikėtų atlikti likus kelioms dienoms iki jo pradžios ir daugiau kainų nekelti.