Kaip užfiksuoti metines automobilio naudojimo ir išlaikymo išlaidas?

Be bendros kainų infliacijos, automobilių pramonė išgyvena ir dar didesnį kainų augimą, kurį lemia geopolitiniai įvykiai ir jų pasekmės. Išaugo paskolų palūkanos, draudimo išlaidos, taip pat automobilių atsarginių dalių kainos, įskaitant ir autoserviso valandinius įkainius. Taip pat pramonėje vis dar kyla problemų dėl automobilių tiekimo. Tai pasakytina ne tik apie naujus automobilius, bet ir apie atsargines dalis, dėl kurių trūkumo automobiliams kartais tenka praleisti kelis mėnesius autoservise. Kadangi 2023 metais reikšmingo situacijos pagerėjimo neprognozuojama, dauguma žmonių, vertindami savo mėnesines išlaidas už automobilį, jo išlaikymą bei priežiūrą, ieško sprendimų, kaip numatyti išlaidas už automobilį, išsaugant komfortą ir privalumus, kuriuos teikia asmeninis automobilis.

Prognozuojamos išlaidos

Nuo praėjusiųjų metų lapkričio mėnesio Lietuvoje veikia nauja SIXT automobilių prenumeratos paslauga SIXT+, kuri sujungia geriausias automobilių nuomos ir automobilių veiklos nuomos galimybes. Automobilį galima užsisakyti SIXT+ Baltics programėlėje arba internete adresu www.sixtplus.lt. Siūloma galimybė užsisakyti automobilį už fiksuotą mėnesinį mokestį, į kurį įeina visos su automobilio priežiūra susijusios išlaidos, įskaitant pakaitinį automobilį, jei priežiūros darbai trunka ilgiau nei vieną darbo dieną.

„Automobilio prenumerata – vienas iš būdų užsitikrinti mobilumą ir visus asmeninio automobilio teikiamus patogumus. Užsisakius SIXT+ automobilį, nėra pradinio įnašo, galima užfiksuoti išlaidas už automobilio naudojimą ir priežiūrą iki 12 mėnesių, taip išlaikant savo biudžeto kontrolę. Vienintelis dalykas, kuriuo teks pasirūpinti patiems, yra langų skystis ir kuras“, – sako Algimantas Andrašiūnas, SIXT Lietuva vadovas.

Tiek privatiems asmenims, tiek mažoms ir vidutinėms įmonėms

Automobilių prenumerata skirta tiems, kuriems kasdien reikia nuosavo visada prieinamo automobilio ir kuriems netinka dalijimosi automobiliais paslauga. Ji naudinga fiziniams asmenims, taip pat mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios nėra pasiruošusios ilgalaikiam įsipareigojimui dėl automobilio įsigijimo ir priežiūros išlaidų, kurios nenori turėti automobilio ir kurioms trumpalaikė nuoma yra per brangi, o vienas iš veiklos ar išperkamosios nuomos variantų trunka per ilgai.

Be to, SIXT+ automobilių parkas siūlo platų naujų ir mažai naudotų populiarių gamintojų, tokių kaip „BMW“, „Lexus“, „Toyota“, „Volkswagen“, „Škoda“, „KIA“, ir kitų gamintojų automobilių, kuriuos galima prenumeruoti ir atsiimti per vieną darbo dieną, asortimentą.

Į ką atkreipti dėmesį užsisakant automobilį?

Nors ši paslauga padės išvengti galvos skausmo dėl infliacijos, prieš užsisakant automobilį svarbu atsižvelgti į penkias rekomendacijas, kad netektų permokėti.

Galutinė kaina

Nors reklaminiuose šūkiuose skelbiamos viliojančios kainos, reikėtų įsitikinti, kad tai tikrai bus galutinė kaina. Prieš užsisakant automobilį reikia atkreipti dėmesį ne tik į mėnesinę įmoką, bet ir į tai, kokio dydžio yra pradinis įnašas – jis gali svyruoti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų.

Leidžiama rida

Turėtumėte gana tiksliai pasirinkti planuojamą automobilio ridą be pernelyg didelių rezervų, kad nereikėtų permokėti už automobilio nuomą kas mėnesį. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į įmonės politiką dėl viršytos ridos kainos – mėnesio ar viso laikotarpio. Jei susitarta dėl bendro laikotarpio ridos neviršijimo, tai leis „atsigriebti“, pavyzdžiui, vasarą nuvažiuotus kilometrus kompensuoti ramesniais žiemos mėnesiais, kai automobilį teks naudoti mažiau.

Draudimas

Svarbu atkreipti dėmesį į automobilio draudimo atvejų sąlygas, taip pat į asmeninės atsakomybės dydį įvykus kelių eismo įvykiui. Taip pat reikėtų pasirūpinti, kad ši atsakomybė visais atvejais būtų užfiksuota, nes neretai franšizė nuo automobilio vagystės ar visiško sunaikinimo gali padidėti iki kelių tūkstančių eurų.

Sutarties nutraukimas

Turėtumėte įsitikinti, kad iškilus būtinybei nutraukti automobilio prenumeratą anksčiau laiko tikrai bus galima nutraukti sutartį be netesybų.

Papildomos išlaidos

Norint nepermokėti, reikėtų pasirūpinti, kad į mėnesinį mokestį būtų įtrauktos tokios išlaidos kaip techninė apžiūra, automobilio techniniai aptarnavimai, remontas, taip pat žieminės ir vasarinės padangos bei jų keitimas ir saugojimas. Reikėtų iš anksto išsiaiškinti, ar yra siūloma pakaitinio automobilio paslauga, kai automobilį tenka ilgesniam laikui palikti servise.

