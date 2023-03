Rekordiniai metai automobilių pardavėjui „Longo Group“: konsoliduota apyvarta viršijo 50 mln. Eur

Pasak „Longo Goup“ įkūrėjo ir valdybos pirmininko Edgaro Cērps, viena iš svarbiausių 2022 metais grupės puikius finansinius rezultatus nulėmusių aplinkybių – aktyviai vykdyta plėtra, tai yra naujų pardavimų vietų atidarymas Lietuvoje, Estijoje bei Lenkijoje.

„Grupė plėtrą vykdė tiek Baltijos šalyse, tiek ir už jos ribų – Lenkijoje. Lietuvoje, be Vilniaus ir Panevėžio, veikla pradėta vykdyti ir Klaipėdoje. Iš viso „Longo Group“ šiuo metu veikia keturiose šalyse su septyniais filialais, o dvi iš jų veikia pagal unikalią koncepciją – kaip prekybos vietos prekybos centruose, kitaip vadinamomis „showroom“. Pastarasis automobilių pardavimo būdas suteikia klientams galimybę akis į akį pabendrauti su prekybos atstovais, aptarti savo poreikius, rezervuoti bandomuosius automobilius ar užsisakyti automobilį“, – sako E.Cērps ir priduria, kad šią koncepciją planuoja plėtoti ir toliau.

Lietuvoje veikiančios grupės įmonės „Longo LT“ vadovas Paulius Valiukėnas, akcentuoja, jog žmonės vis rečiau automobilius renkasi turgavietėse arba internete iš pavienių pardavėjų ir vis dažniau ieško bendrovių, kurios siūlo sertifikuotus naudotus automobilius, turinčius visus reikiamus dokumentus ir išrašus bei popardaviminę garantiją.

„Be to, žmones vis dažniau ryžtasi įsigyti automobilį internetu. Šiuo atžvilgiu buvome pradininkai Lietuvoje, prasidėjus Covid-19 pandemijai, todėl pasitikėjimas ne tik išlieka, bet ir toliau auga“, – sako P.Valiukėnas.

Jis priduria, kad skaitmeninių kanalų svarba mažmeninėje prekyboje naudotais automobiliais išlieka didelė, todėl skaitmeniniai įrankiai, tokie kaip automobilio rezervacija bet kurioje šalyje arba apžiūra internetu ir toliau bus tobulinami bei plėtojami. Dar vienas svarbus bendrovės augimą 2022 metais užtikrinęs įvykis, anot E. Cērps, tai praėjusių metų kovo 31 dieną paskelbtas grupės obligacijų įtraukimas į „Nasdaq Baltic First North“ akcijų biržą. „Tai ženkliai padidino investuotojų pasitikėjimą, kas leido aktyviai planuoti strateginę plėtrą“, – sako jis. „Longo Group AS“ yra sparčiausiai auganti naudotų automobilių prekybos grupė Baltijos šalyse ir Lenkijoje, kurios obligacijos įtrauktos į „Nasdaq Riga Baltic First North“ obligacijų sąrašą. Grupė veikia nuo 2018 metų ir savo veikloje vykdo viso ciklo naudotų automobilių pirkimo ir pardavimo procesus. Automobiliai perkami per filialus Olandijoje, Belgijoje ir Vokietijoje, o transporto priemonių apžiūra, kokybės užtikrinimas, pardavimas akis į akį ar internetu bei garantinis aptarnavimas vyksta Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Bendrovės parduodamų naudotų automobilių per mėnesį skaičius daugiau nei dvigubai viršija kitų sektoriaus žaidėjų parduodamų vienetų skaičių – nuo ​​įmonės įkūrimo klientams parduota daugiau nei 12 tūkst. automobilių. Įmonė siūlo skaidrias ir patikimas naudotų automobilių pirkimo, pardavimo ir finansavimo paslaugas. Bendra automobilių pasiūla Baltijos šalyse ir Lenkijoje viršija 1000 automobilių. Visoms parduodamoms transporto priemonėms suteikiama dviejų mėnesių arba 3000 km garantija.