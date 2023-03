Prašo, kad krovinius į trečiąsias šalis būtų galima gabenti tik iš muitinės prižiūrimų sandėlių

Teigiama, kad sulaikomi jų atliekami bankiniai mokėjimai, atliekami ilgai trunkantys krovinių tikrinimai vertinant ar tai nėra draudžiamos gabenti prekės ir t. t.

Siekiant, kad sankcijos būtų įgyvendintos, tačiau Lietuvos transporto įmonės pačios neskaičiuotų nuostolių, vežėjų atstovai siūlo keisti krovinių pervežimo iš ES į trečiąsias šalis per Lietuvos teritoriją tvarką.

„Linava“ oficialiu raštu kreipėsi į Susisiekimo ministeriją siūlydama nustatyti apribojimą, kad krovinius iš ES, gabenamus per Lietuvos teritoriją į trečiąsias šalis būtų galima gabenti tik tuo atveju, kai jie vežami iš Lietuvos Respublikos muitinės prižiūrimų laikinojo saugojimo sandėlių.

Taip pat, turint įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (AEO) statusą ir su TIR procedūros vykdytojo leidimu.

Kaip pastebi asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas, visa tai padėtų iškart užtikrinti, kad terminaluose bus tik nesankcionuotos prekės, o tai reiškia, kad ir automatiškai vežėjų atliekamas darbas paspartėtų.

„AEO statusą turintis terminalas naudojasi vienodomis palankesnėmis muitinio tikrinimo, susijusio su sauga ir saugumu, sąlygomis visose Europos Bendrijos šalyse narėse. Taigi, toks statusas pats savaime yra garantija, kuri užtikrina, kad terminaluose bus tik nesankcionuotos prekės.

Tuo tarpu TIR procedūros vykdytojo leidimas užtikrina, jog gabenant krovinį jis bus plombuojamas, t. y. negalės būti pakeistas kitu kroviniu. Taip pat vežant krovinius su TIR procedūros vykdytojo leidimu, yra galimybė patikrinti, kas yra galutinis naudos gavėjas ir ar jis nebuvo pakeistas. Galiausiai, TIR procedūros vykdytojo leidimą turintys asmenys ir jų veikla nuolat tikrinami, o už pažeidimus nedelsiant taikomos atitinkamos poveikio priemonės“, – sakė „Linava“ generalinis sekretorius.

Minėtos priemonės turi konkrečią funkciją išlaikyti tinkamą muitinio tikrinimo veiksmų ir teisėtos prekybos palengvinimo pusiausvyrą. Tad neabejojama, kad atsižvelgus į ministerijai pateiktus siūlymus bei pakeitus krovinių pervežimo tvarką, tokie pokyčiai leistų kur kas efektyviau kontroliuoti pervežimus ir Rusijai bei Baltarusijai skirtų sankcijų įgyvendinimą. Tai padėtų Lietuvos vežėjams žymiai sklandžiau vykdyti veiklą.

Be to, kalbant apie sankcijas ir krovinių gabenimą, vežėjų atstovai siūlo atkreipti dėmesį ir į Rusijos sudarytą prekių sąrašą, kurias galima vežti iš ES tranzitu per Rusijos teritoriją. Vežėjų atstovų nuomone, reiktų įvesti veidrodinį principą, mat šiuo metu gaunasi taip, kad Rusija įvedusi sankcijas, ką galima vežti per jų teritoriją ir tai tampa kliūtimi mūsų šalies vežėjams, tačiau patys Rusijos vežėjai važiuodami tranzitu per mūsų teritoriją į Kaliningradą suvaržymų turi kur kas mažiau.