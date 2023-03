Pasisakė patys vairuotojai: šiais metais gaminti automobilių modeliai jiems atrodo nepatikimiausi

Tarp „Premium“ klasės modelių nepatikimiausiu britai paskelbė naujausio modelio „Audi A6“, gaminamą nuo 2018 metų. Kas antras šio automobilio vairuotojas per pastaruosius dvejus metus bent kartą buvo susidūręs su gedimais. Tikru galvos skausmu šio automobilio savininkams yra prastas multimedijos veikimas ir nuolat gendanti elektronika. Be to savininkai skundėsi prastu pavarų dėžės veikimu ir variklio problemomis. Didžiąja dauguma atvejų „Audi“ viską tvarkė nemokamai kaip garantiją.

Jeigu visgi norite „Audi A6“ modelio, tada verčiau rinkitės ankstesnės kartos modelį – „A6“, gamintas tarp 2011–2018 metų yra antras nepatikimiausias, sakoma „Žinių radijo“ laidoje „Piko minutės“.

Šiame modelyje pagrindinė nepasitenkinimo priežastis buvo elektros instaliacija ir elektronika bei išsikraunantis akumuliatorius. Be to, buvo skundžiamasi stabdžiais ir kėbulo trūkumais.

Gera žinia yra tai, kad pusė visų atvejų pataisyti automobilį truko mažiau negu vieną dieną.

Dabartinis „Jaguar XF“, gaminamas nuo 2015 metų, yra trečias nepatikimiausias prabangus automobilis. Su šio automobilio problemomis susiduria kas trečias vairuojantis „XF“. Dažniausiai vairuotojai kreipiasi dėl neveikiančios navigacijos bei dėl variklio ir stabdžių sistemos gedimų. Du iš trijų besikreipusiųjų už gedimų šalinimą nieko nemokėjo – jie buvo sutaisyti pagal garantiją. Kitiems sumos dažniausiai buvo nedidelės.

Kalbant apie padidinto pravažumo „Premium“ klasės modelius, čia smarkiai neblizga „Land Rover Range Rover“ gamintojo produktai. Tarp nepatikimiausių buvo įvardinti trys modeliai ir visi jie to paties gamintojo.

Taigi, nepatikimiausias prabangus visureigis yra „Land Rover Discovery“, gaminamas nuo 2017 metų. Net 40 procentų vairuotojų skundėsi daugybe problemų. Daugiausia priekaištų nusipelnė stabdžių sistema, variklis, vairo sistema, akumuliatoriai, pavarų dėžė ir žinoma elektronika.

Dviem trečdaliais atveju automobilis buvo pataisytas nemokamai kaip garantinis ir dar vienas pozityvus dalykas yra tas, kad absoliučia dauguma atvejų automobilio remontas užtruko iki kelių valandų.

Antroje nepatikimiausių vietoje atsidūrė 2013–2022 metais gamintas „Range Rover“. Beje, šiuo atveju net kas trečias gedimams neleido toliau važiuoti automobiliu ir jį teko gabenti į servisą. Be to, automobilio remontas užėmė sąlyginai daug laiko. Tik kas dešimtas automobilis buvo sutvarkytas per vieną dieną, taigi automobilio gedimai dažniausiai yra rimti. Iš pozityvių dalykų – remontas daugeliu atvejų buvo nemokamas.

Range Rover vairuotojai skundėsi kėbulo trūkumais, salono apdailos trūkumais, variklio gedimais, gendančia išmetimo sistema, stabdžių sistema ir žinoma elektronika.

Trečias nepatikimiausias prabangus visureigis – tai „Range Rover Sport“, gamintas 2013 – 2022 metais.

38 procentai šių automobilių savininkų skundžiasi bent kartą per dvejus pastaruosius metus turėję važiuoti taisyti savo automobilių. Gedimų sąrašas tradicinis – kėbulas, variklis, salono surinkimo kokybė, stabdžiai, navigacijos Sistema, multimedija ir žinoma elektronika.

Tačiau beveik visi gedimai, net devyni iš dešimties nereikalavo nedelsiant vykti į remonto dirbtuves ir leido kažkiek laiko eksploatuoti automobilį. Trys ketvirtadaliai automobilių buvo sutvarkyti nemokamai kaip garantinis remontas.