Lietuvoje bent vieną automobilį turi 90 proc. gyventojų, tačiau važinėja seniausiais Baltijos šalyse

Pasak draudimo bendrovės „If“ transporto žalų grupės vadovės Guodos Jasaitės, apklausa atskleidė, kad automobilio turėjimą ir naudojimo dažnumą labiausiai nulemia vieta, kurioje žmonės gyvena: „Akivaizdu, kad ne sostinėje gyvenantiems žmonėms automobilio reikia labiausiai, 48 proc. vilniečių nurodė naudojantys automobilį kasdien. Didžiuosiuose miestuose, miesteliuose ar kaimuose procentas gyventojų, kasdien naudojančių automobilį, yra panašus, svyruoja nuo 56 iki 59 proc.“

Lietuviai mažiausiai linkę atsinaujinti

Baltijos šalyse atliktas tyrimas rodo, kad iš trijų Baltijos šalių Lietuvos gyventojai važinėja seniausiais automobiliais. Estijos automobilių parkas yra gerokai jaunesnis – iki šešerių metų senumo automobilį turi 40 proc. gyventojų, Latvijoje – 21 proc., o Lietuvoje – tik 18 proc. Tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje dauguma automobilių (atitinkamai 61 ir 59 proc.) yra bent dešimties metų senumo, pažymima pranešime.

„Naujesnės transporto priemonės, žinoma, yra saugesnės kelyje, jose įdiegta įvairių sistemų, kurių pagalba padeda geriau išlaikyti priemonę kelyje ir išvengti nelaimingų atsitikimų. Tačiau, jei žiūrėsime į Baltijos šalyse atliktą tyrimą, lietuviai nėra linkę dažnai atnaujinti transporto priemonių ir dauguma iš jų vairuoja senesnius automobilius“, – komentuoja G.Jasaitė.

Važinėjame kasdien

Didžioji dalis, 56 proc., tyrime dalyvavusių žmonių kasdien naudojasi transporto priemone, 17 proc. automobilį vairuoja 5–6 kartus per savaitę, 10 proc. apklaustųjų nurodė neturintys transporto priemonės, 8 proc. keliones automobiliu renkasi 3–4 kartus per savaitę, 6 proc. žmonių transporto priemone naudojasi 1–2 kartus per savaitę, likę 4 proc. automobilį vairuoja kelis kartus per mėnesį arba rečiau.

Tyrimo duomenys atskleidė, kad Lietuvoje skirtingo senumo transporto priemonėmis per metus dažniausiai žmonės linkę nuvažiuoti nuo 10 001 iki 20 000 kilometrų – tokius skaičius pateikė 35 proc. apklaustųjų. 25 proc. žmonių teigė nuvažiuojantys iki 10 000 km, 27 proc. – nuo 20 001 iki 50 000 km, 4 proc. – daugiau negu 50 001 km per metus.