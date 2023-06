Įspėja dėl draudimų Lenkijoje: vėl išaugs krovinių srautai pasienyje

Nebegalint gabenti krovinių tranzitu per Lenkiją, užsienio šalių vežėjai, kurie gabena prekes klientams, bus priversti rinktis arčiausiai esančius maršrutus – pasienio kontrolės punktus Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos pasienyje. Tad vilkikų vairuotojų prašoma kantrybės, pasiruošti ilgiau stovėti eilėse pasienyje, rinktis galimus trumpiausius maršrutus, aplenkiant eiles, kurios vėl gali drastiškai ilgėti.

Apie tai perspėja Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, primindama, kad analogiška situacija buvo susidariusi Lietuvos pasienyje, kai Lenkija dar vasario mėnesį uždarė paskutinį savo pasienio kontrolės punktą vilkikams iš Baltarusijos, tačiau iki šiol Lenkijos sieną kirsti galėjo priekabos iš Baltarusijos, prikabintos prie Lenkijos vilkikų.

Asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus Zenono Buivydo teigimu, jau tuomet buvo bene didžiausia krizė Lietuvos pasienio ir transporto sektoriaus istorijoje, nes nėra buvę tokių nuolat ilgėjančių eilių ir laukimo laiko kirsti sieną. Tad šis atvejis – ne išimtis, būtent todėl visi Lietuvos vežėjai ir jų partneriai iš užsienio turi būti nusiteikę, kad gali tekti laukti dar ilgiau eilėse nei dabar.

„Be jokios abejonės, Lenkijai įvedus šį draudimą, Lietuvoje padaugės tranzitinių krovinių, kurie, pavyzdžiui, bus gabenami į Vakarų Europą tranzitu per Lietuvą. Jie bus įvežami atvykstant per Lietuvos pasienio kontrolės postus su Baltarusija. Arba atvyks iš Latvijos į kurią bus patekę per šios šalies pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.

Būtent dėl to juose išaugs apkrova, o vilkikų vairuotojai bus priversti ilgiau stovėti kilometrinėse eilėse. Tad prašome vilkikų vairuotojų ir vežėjų kantrybės, atidžiai planuoti maršrutus, renkantis tuo metu esančius mažiau apkrautus pasienio kontrolės postus. Labai realu, kad gali kartotis krizinė situacija, kokia buvo vasarį, kuriai suvaldyti reikės didelių Muitinės ir kitų institucijų pajėgumų“, – sakė Z. Buivydas.

Asociacija „Linava“ atkreipia dėmesį, kad šiuo metu ilgiausios eilės yra Medininkų pasienio kontrolės punkte, kur šiuo metu yra daugiau nei 450 vilkikų bei tenka laukti 44 valandas, o trumpiausios – Lavoriškių pasienio kontrolės punkte, kur vidutiniškai po 9 val. laukia 90 vilkikų.