Seimas imasi vairuotojams svarbios įstatymo pataisos: siūloma ne bausti, o informuoti

Iš parlamento tribūnos įstatymo pataisas pateikusi Darbo partijos frakcijos narė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė sakė, kad tikslas yra vairuotojus „ne bausti, o informuoti, padėti, įspėti“.

Pasak jos, dažnai pasitaiko, kad vairuotojai pamiršta apsidrausti ar laiku atlikti techninę apžiūrą, dėl to iškyla grėsmė gauti baudą už administracinį nusižengimą. Parlamentarės duomenimis, per metus padaroma apie 100 tūkstančių tokių pažeidimų. „Tai atsitinka dažnai ne dėl to, kad vairuotojas specialiai nenorėjo apsidrausti, o todėl, kad vairuotojas pamiršo“,– pastebėjo ji.

Diskusijos metu politikai svarstė, kad būtų reikalingas platesnės apimties vairuotojų informavimo paketas, pvz. dėl vairuotojo pažymėjo ar jo sveikatos pažymos galiojimo pabaigos.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Justas Džiugelis buvo prieš, nes, jo nuomone, tai „šaudymas iš patrankos į žvirblius“.„Seimas nėra įpareigotas užsiimti tokiais smulkmeniškais darbais“,– sakė jis. Kritikuodamas iniciatyvą politikas svarstė, kad ją būtų galima palyginti, pvz. su įpareigojimu sveikatos ir gydymo įstaigas informuoti pacientus apie sveikatos patikrinimą.

Priėmus siūlomas įstatymo pataisas, vairuotojai, kurių transporto priemonių draudimas ar techninės apžiūros galiojimas baigiasi, prieš 5 darbo dienas sulauktų iš „Regitros“ SMS žinutės arba elektroninio laiško su informacija apie artėjančią dokumentų galiojimo termino pabaigą.

Šiuo metu „Regitra“ informuoja transporto priemonės valdytoją tik tada, kai yra sustabdomas transporto priemonės dalyvavimas viešajame eisme, nes jos draudimas ar techninės apžiūros galiojimas jau pasibaigė.

Vairuotojams aktualias Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas Seimas toliau svarstys rudens sesijoje. Pateikimo stadijoje jos sulaukė politikų palaikymo: už balsavo 71, prieš buvo 1, susilaikė 41 parlamentaras.