„Porsche“ gerbėjai galės papildyti savo garderobą: sukurti bateliai „Porsche 911“ jubiliejui paminėti

Batelius dizaineriai sukūrė įkvėpti dviejų ikoniškų „Porsche 911“ modelių. Pirmas batelių dizainas sukurtas modelio „Porsche 911 S/T“ motyvais. Šis modelis pasaulį išvydo 1972 metais, todėl pagamins tik 1972 poras šių batelių.

Jie bus šviesiai mėlyni, tokios pat spalvos, kokia buvo dažomi minėti automobiliai. Ant batelių puikuosis skaičius 56 – prieš tiek metų buvo išleisti šie modeliai, be to, neapsieis ir be skaičių 911. Bateliai bus apsiūti raudonai siūlais, o kiekviena pora turės savo eilės numerį.

Antras batelių modelis skirtas naujausiam „Porsche 911 S/T“ modeliui. Todėl ir bateliai sukurti kur kas modernesnio dizaino. Pilkai melsvos spalvos, kuri atkartoja „Porsche Shore Metallic Blue“ spalvą, naudojamą automobiliuose.

Ant batelių puikuojasi skaičius 63, žymintis metus, kai pirmą kartą rinkoje pasirodė „Porsche 911“ modelis. Iš viso bus pagamintos 1963 poros šio dizaino batelių.

Apie batelių kainą kol kas nieko nepranešama, tačiau jie prekyboje pasirodys nuo rugsėjo 6 d.

Naujausias „Porsche 911“, kuris pagamintas specialiai 60-ties metų jubiliejui, kainuoja apie 200 tūkst. eurų.

Beje, tai ne pirmas kartas, kai „Porsche“ bendradarbiauja su „Puma“ ir kuria batelius, pritaikytus tam tikriems savo modeliams.