Lietuvoje pirmą kartą bus išbandytas vandeniliu varomas autobusas

Kauno ir Vilniaus miestų gatvėmis važinėjantis autobusas rinks kelionės duomenis, suteiks svarbios informacijos vandeniliu varomų transporto priemonių efektyvumo vertinimui viešajame transporte.

Europos Sąjungos finansuojamų Bendros Europos vandenilinių transporto priemonių iniciatyvos (angl. – Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe) projektų JIVE ir JIVE2 apimtyje rengiama „Central and Eastern Europe roadshow“ kelionė autobusu po vandenilio technologijomis besidominčius Vidurio, Rytų ir Šiaurės Europos šalių miestus.

Lietuvoje, rugsėjo 9–11 dienomis, vandenilinis autobusas atliks parodomuosius važiavimus Kaune, o rugsėjo 12–15 dienomis Vilniuje. Planuojama, jog 2022 m. lapkritį – 2023 m. rugsėjį demonstraciniai važiavimai įvyks 17-oje Centrinės, Rytų ir Šiaurės Europos miestų.

„Roadshow“ misija – stiprinti regioninius pajėgumus, lengviau ir greičiau diegiant kuro elementų technologiją autobusuose, skatinant šio sektoriaus augimą ir plėtrą trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiais, taip pat bendrai propaguojant vandenilio technologijas.

„Roadshow“ renginį lydės techninė pagalba ir mokymai, kuriuos teikia demonstracinio vandenilinio autobuso gamintojas „Caetano“ (Portugalija) ir už autobuso užpildymą vandeniliu atsakinga kompanija „Elme Messer“ (Vokietija).