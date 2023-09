V. Benkunskas: vandeniliu varomi autobusai sudarys reikšmingą Vilniaus viešojo transporto parko dalį

Tuo metu „Vilniaus viešojo transporto“ (VVT) direktorius Darius Aleknavičius teigia, kad naujieji autobusai – kurių savivaldybė ketina įsigyti 16 – galės būti panaudami ilgesniems maršrutams. Pasak jo, artimiausiomis dienomis autobusas bus testuojamas realiomis darbo sąlygomis, tačiau nevežios keleivių.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba yra pritarusi ambicijoms įsigyti 16 žaliuoju vandeniliu varomų autobusų, o nuo 2026 m. – šį kurą gaminti. Šie autobusai pakeis dabar sostinės gatvėmis kursuojančias dyzelines viešojo transporto priemones. Projektu siekiama Vilniuje iki 2030 m. visiškai atsisakyti iškastinio kuro.

„Šiandien dar turime dujinius, dyzelinius autobusus, bet tikrai darome dideles pastangas, kad 2030 metais viešasis transportas būtų visiškai gamtai draugiškas.

Šitie autobusai, kurie, jau galime sakyti, yra tikrai pakeliui į Vilnių, prisidės prie šito tikslo. Labai su dideliu entuziazmu palaikome visą ES žaliosios transformacijos kryptį. Vandenilis yra viena iš priemonių pasiekti šituos tikslus“, – antradienį pristatydamas projektą žurnalistams sakė V. Benkunskas.

„Suprantame, kad visame mūsų viešojo transporto tinkle vandeniliu varomi autobusai nebus pagrindiniai, bet tikrai sudarys reikšmingą dalį“, – teigė jis.

VVT vadovas D. Aleknavičius teigė, kad vandenilis ne tik sumažins viešojo transporto taršą, bet ir tiks panaudojimui ilgiesiems autobusų maršrutams.

„Vilniaus mieste jį galima panaudoti ilgiesiems maršrutams. Pavyzdžiui, mūsų dviejų pamainų maršrutams, kur per dieną nuvažiuojame apie 250–300 kilometrų, gal ir daugiau“, – žurnalistams sakė D. Aleknavičius. Be to, pasak jo, vandeniliu autobusai bus užpildomi greitai, tai truks apie 10 minučių.

„Tai yra privalumai, kurių neturi elektrinis transportas ar kitos transporto rūšys“, – sakė jis.

Anot VVT vadovo, žaliojo vandenilio autobusas sostinėje bus bandomas dvi dienas, važiuos realiais maršrutais, tačiau be keleivių.

„Imituosime kaip važiuojame realiais maršrutais: stosime stotelėse, naudosime klimato sistemas. Tam, kad galėtume įvertinti, kokios yra tikrosios, bet ne teorinės eksploatacinės autobuso sąnaudos“, – teigė D. Aleknavičius, kartu pridūręs, jog autobuso patogumą vertins ir VVT vairuotojai.

Kartu jis pristatė, jog „VVT įgyvendina transporto priemonių atsinaujinimo planus ir siekia iki 2030 m. tapti klimatui neutralia bendrove“.

„Iki 2025 metų pilnai atnaujinsime troleibusų parką, kitais metais planuojame skelbti ne mažiau 30 elektrinių autobusų ir 16 vandenilio autobusų pirkimus. Taip siekiame, kad naujas ekologiškas transportas, visų pirma, būtų nauda miestiečiams“, – kalbėjo D. Aleknavičius.

Žaliuoju vandeniliu varomi „Caetano“ autobusai rugsėjo 12–15 dienomis bus išbandyti Vilniuje, rugsėjo 9–11 dienomis jie buvo testuojami Kaune. Bandomieji jų važiavimai nuo pernai lapkričio vyksta 17-oje Centrinės, Rytų ir Šiaurės Europos miestų.

Numatoma, kad Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) teritorijoje bus įrengtas 3 MW galios elektrolizeris, kuris pagamins 1,14 mln. kub. m žaliojo vandenilio kasmet. Kuras bus išgaunamas elektrolizės būdu, naudojant VŠT valdomoje biokuro kogeneracinėje jėgainėje pagamintą elektrą. Elektrolizerio pajėgumų, skaičiuojama, pakaks 40 autobusų.

Dar numatyta Justiniškėse įrengta vandenilio saugyklą, viešosios prieigos vandenilio stotelę.

Visas projektas kainuos 8 mln. eurų, 5,6 mln. eurų finansavimo numatė Energetikos ministerija, likusius – pati savivaldybė.