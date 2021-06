Kelininkai: Tauragės apskrityje ir Raseinių rajone eismo sąlygas sunkina rūkas

Tauragės apskrityje ir Raseinių rajone eismo sąlygas sunkina rūkas, matomumas vietomis sumažėjęs ir siekia iki 150 metrų, praneša Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, Lietuvoje be kritulių. Oro temperatūra – nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.

Dieną nepastoviai debesuota. Daug kur palis, rytinėje šalies pusėje vyraus trumpi lietūs, griaudės perkūnija. Kai kur, didesnė tikimybė vakariniuose rajonuose, lis smarkiai. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 metrų per sekundę, per perkūniją vietomis gūsiai 15–18 metrų per sekundę.

Oro temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniame šalies pakraštyje apie 17–19 laipsnių šilumos.