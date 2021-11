Įmonės „Autošaltis“ vadovas Saulius Jasiūnas pasakojo, kad didžiausią dėmesį automobilių vairuotojams reikėtų atkreipti į padangas ir priekinio stiklo valytuvus. Taip pat reikėtų patikrinti stabdžių efektyvumą ir pakeisti aušinimo skystį.

S.Jasiūnas pabrėžė, kad aušinimo skystis turėtų atlaikyti 20 ar net daugiau laipsnių šalčio. Tačiau jei bandysime užkurti automobilį, kuriame yra sušalęs skystis, gali sugesti pompa, įkaisti variklis. Nereikėtų pamiršti ir stabdžių – verta pažiūrėti, ar stabdžių diskai nėra surūdiję, ar netrūksta kaladėlių.

Norint, kad spynos ir gumos neprišaltų, reikėtų jas išpurkšti specialiu silikoniniu skysčiu. Svarbu purkšti ne tik ant rakto šerdies, bet ir pačią rankenėlę. Kuro filtrą reikėtų keisti kartu su tepalais. Aišku, jei jis buvo keistas vasarą, jo nereikėtų keisti rudenį, galima pakeisti ir kitą vasarą.

„Pigiausia būtų nieko nedaryti iš viso, brangiau būtų, kai viską darai pats, o brangiausias ir efektyviausias būdas – autoservisai. Juose ekspertai daug daugiau visko žino. Vairuotojai atlikdami viską patys ne visada žino, kaip tai daryti, todėl darbus atlieka nekokybiškai“, – pastebėjo ekspertas.

Pašnekovas siūlo pradėti viskam ruoštis iš anksto, kad vėliau neateitų šalčiai ir nebūtų per vėlu.

Nesupranta vairuotojų

Vairuotojų praktinio mokymo vadovas Vytautas Šakėnas akcentavo, kad vairuotojai mėgsta taupyti pinigus padangoms – atėjus žiemai ir net turėdami nepigius automobilius važiuoja į turgų bei perka naudotas padangas.

„Labai daug matėme vairuotojų, kurie atvažiuoja išbandyti automobilius su labai „gražiomis“ padangomis. Jie su jomis net negali važiuoti per sniegą, nes jos senos. Norint tinkamai paruošti transporto priemonę žiemai, reikėtų nusipirkti ne pačias pigiausias padangas.

Be to, nesuprantu vairuotojų, ko jie laukia su tuo padangų keitimu, o vėliau stovi ilgiausiose eilėse ir pyksta. Žiemines padangas vėliausiai reikėtų pasikeisti spalio viduryje, nes asfaltas jau šaltas ir nežinia, kada bus neigiama oro temperatūra“, – naujienų portalui lrytas.lt tvirtino V.Šakėnas.

Pasak jo, kai atšąla oras, neužsikuria dalis automobilių, ir tik tada vairuotojai prisimena, kad prieš žiemą būtina dyzeliniams automobiliams pakeisti filtrus.

Jis akcentuoja ir tai, kad reikėtų pakeisti vairavimo stilių, nes žiemą negalime staigiai stabdyti automobilio. Anot pašnekovo, pradedantiesiems vairuotojams turėtų būti privalomi mokymai, kurių metu jie išmėgintų autodromo trasas.

„Kažkada turėjo būti priimti šie mokymai, bet vienas viceministras man pasakė tyliai, kad po jų išaugtų vairuotojų kursų kaina. O aš jam atšoviau: kiek kainuoja viena žmogaus gyvybė?“ – kalbėjo pašnekovas.

Priminė nepamiršti akumuliatorių

Įmonės „Auto pirklys“ ir „Alyva.lt“ vadovas Martynas Griška irgi priminė pagalvoti ir apie akumuliatorius. Akumuliatorius esą nėra amžinas daiktas, todėl po 3–5 metų gali tekti keisti jį, kad automobilis galėtų užsivesti po pirmųjų šalčių.

Išjungus automobilio variklį ir visus elektros prietaisus akumuliatoriaus įtampa turėtų būti apie 12,7 V. Jeigu įtampa mažesnė – žiemą sulauksime problemų. Tačiau nebūtina iš karto mesti tokį akumuliatorių lauk – paprastai užtenka jį pilnai įkrauti. Be to, svarbi ir tarpinė srovė, kuri parodo akumuliatoriaus galingumą užvedus automobilį.

Dažnai dėl bėdų žiemą kalta ir paprasčiausiai netvarkinga elektros instaliacija arba tiesiog nešvara. Tad reikėtų apžiūrėti akumuliatoriaus gnybtus – jie turi būti švarūs ir neaprūdiję. Taip pat patikrinti, ar nėra visą laiką veikiančių lempučių, kurios „vagia“ elektrą.

Netvarkingi aukštos įtampos laidai, užsiteršę kontaktai ir purvo sluoksnis variklio skyriuje – visa tai gali lemti tai, kad dalis elektros energijos išeikvojama „pro šalį“.

Jeigu automobiliu vairuotojai važinėja retai arba trumpais atstumais, generatorius nespėja įkrauti akumuliatoriaus, ypač, kai žiemą sujungiamos šviesos, visu pajėgumu veikia šildymo sistema. Dėl to rekomenduojama bent kartą per metus akumuliatorių nuimti ir visiškai įkrauti namie arba servise.

M.Griška pastebėjo, kad jau prasidėjo akumuliatorių pardavimai. Pirkėjai šiai prekei netaupo ir perka tada, kai nebeužsiveda transporto priemonė.

Tiems, kurie važiuoja labai trumpais atstumais, įmonės „Auto pirklys“ atstovai pataria: kartais neįjungti šildymo visu pajėgumu, kad vakare iš darbo netektų grįžti visuomeniniu transportu.

Kai kurie vairuotojai nenori išleisti automobilio plovimui pinigų ir nusprendžia visą žiemą ar net rudenį neplauti transporto priemonės. Tačiau įmonės vadovas siūlo plauti automobilį, nes atėjus šaltesniems orams keliuose atsiranda druskų, kurios „griaužia“ visą kėbulą. Tie, kurie nenori plauti dažnai automobilio – gali padengti transporto priemonę antikorozine danga.

Policija taip pat įspėja

Lietuvos kelių policijos tarnyba irgi primena pagrindinius aspektus vairuotojams. Atsižvelgus į eismo ir važiavimo sąlygas, važiuoti reikėtų tik saugiu greičiu, ypač atidiems būti tamsiuoju paros metu, esant blogam matomumui prieš pėsčiųjų perėjas, keliuose, kurie neapšviesti, važiuojant per tiltus, viadukus, miškingas vietoves lyjant (sningant, esant plikledžiui).

Prieš kelionę reikėtų pasitikrinti, ar tinkamai veikia vairavimo sistema, stabdžiai, žibintų šviesos, stiklo valytuvai, ar yra jų plovimo skysčio. Rūko žibintus leidžiama naudoti tik esant blogam matomumui, o priekinius – ir sugedus priekiniam kairiajam artimųjų šviesų žibintui.

Be to, savo transporto priemonėje reikėtų turėti sustojimo ženklą, gesintuvą (-us), pirmosios pagalbos rinkinį (-ius), taip pat ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, jos prireiks sustojus tamsiuoju paros metu neapšviestame kelyje.

Kas dar svarbu žiemą

Atėjus žiemai, įmonės „Autošaltis“ vadovas S.Jasiūnas siūlo visą laiką turėti ne mažiau nei pusę degalų bako, nes patekusi drėgmė kristalizuojasi ant bako sienelių iš vidaus, vėliau visa tai pavirsta vandeniu ir patenka į degalus. Be to, atėjus žvarbiems šalčiams reikėtų pakelti stiklo valytuvus, jog jie neprišaltų ar papurkšti su specialiais purkštukais.

Ne visi vairuotojai turi požeminę stovėjimo aikštelę ar garažą, todėl jiems tenka statyti savo automobilius lauke.

Nors ir ryte tenka gramdyti sniegą, tačiau įmonės „Auto pirklys“ ir „Alyva.lt“ vadovas M.Griška sako, kad tokiems vairuotojams kažkiek pasisekė, nes šiltoje patalpoje druskos veikimas yra pats didžiausias.

Vairuotojų praktinio mokymo vadovas V.Šakėnas pastebi, kad žiemą iškritus sniegui vairuotojai grando ir braižo transporto priemonės stiklą: „Geriau nusipirkime kelis kartus brangesnį grandiklį ir negadinkime tų langų.

Dabar turime daug skysčių, kuriuos papurškus atitirpsta ledas. Taip pat reikėtų nevažiuoti kaip tanke prasikrapščius kelias skylutes sniego. Būna tokių žmonių, kurie važiuoja su „sniego kepure“ ir sustojus prie sankryžos ji nusmunka ant priekinio stiklo. Vėliau tenka viduryje sankryžos valyti sniegą“.

Pasak pašnekovo, žiemą neretai langai neretai užšąla iš vidaus. Tai nutinka dėl paliktos drėgmės transporto priemonėje. Norinti to išvengti, reikėtų naudoti drėgmės sugėrėjus.