„Tesla“ tobulina autopiloto funkciją: stebės vairuotojus per vaizdo kameras

Vairuotojai, kurie naudojosi mobiliosiomis aplikacijomis, kad galėtų patekti į savo automobilius, to padaryti netikėtai negalėjo. Mobiliąja aplikacija vietoj rakto galima naudotis „Tesla“ automobiliuose jau kurį laiką. Kaip rašo „Reuters“, su panašiomis problemomis vienu metu susidūrė apie pusė tūkstančio įvairių „Tesla“ modelių savininkų.

Kaip vėliau rašė savo „Twitter“ paskyroje „Tesla“ savininkas Elonas Muskas, mobilioji programėlė tiesiog vienu metu užlūžo ir nustojo veikusi. Jis patikino, kad ateityje tokių trūkumų „Tesla“ transporto priemonės neturėtų turėti.

Be to, „Tesla“ paskelbė, kad tobulina savo autopiloto funkciją, kuri leidžia automobiliui judėti autonominiu režimu be vairuotojo pagalbos. Nors vairuotojams tokiu atveju privaloma rankas laikyti ant vairo ir stebėti kelią, tačiau kai kurie gudručiai sugeba pamiegoti, pažiūrėti televizorių ar tiesiog pramogauti.

Netrukus to nebebus įmanoma padaryti. Vairuotojai, kurie įjungs autopiloto funkciją, „Tesla“ juos ims stebėti specialiomis vaizdo kameromis.

Kaip rašo „Autoevolution“, „Tesla“ ėmėsi tokio žingsnio po keleto iš eilės mirtinų avarijų, kai vairuotojas buvo užsiėmęs kitais dalykais, o automobilis važiavo autonominiu režimu.

Jeigu elektronika nustatys, kad vairuotojas nekreipia dėmesio į kelią ir užsiima pašaliniais dalykais, ji automatiškai užblokuos tokiame automobilyje autonominio režimo funkciją ir kurį laiką neleis ja naudotis.

Šiuo metu Amerikos valdžia tiria net kelias dešimtis avarijų, kuriose dalyvavo „Tesla“ automobiliai su autonomine funkcija. Tuo tarpu pati „Tesla“ pabrėžia, kad bet kokiu atveju už savo veiksmus atsako vairuotojas ir netrukus pirkėjai turės pasirašyti dar griežtesnes sutartis su gamintoju dėl savo atsakomybės.