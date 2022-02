Gaminančios ir prekiaujančios energija įmonės „TotalEnergies“ techninio skyriaus vadovo Andrzejaus Husiatynskio teigimu, kelionėje sulaukus informacinio pranešimo apie senkančias alyvos atsargas nerimauti nereikia: „Tokio pobūdžio pranešimas – informacinis, ne įspėjamasis, tačiau svarbi tinkama reakcija.

Norint toliau saugiai važiuoti automobiliu, svarbu laikytis trijų esminių taisyklių: reguliariai tikrinti alyvos lygį automobilyje, rinktis tinkamos kokybės alyvą bei įvertinti jos kiekį variklyje“.

Pirma taisyklė –​ reguliariai tikrinkite automobilio alyvos lygį

Vienas iš svarbiausių automobilių priežiūros aspektų – nuolatinis automobilio alyvos lygio tikrinimas. Tai padės jūsų automobiliui važiuoti be priekaištų iki planinės patikros autoservise.

Alyvos lygis tikrinamas automobilyje esančiu alyvos lygio matuokliu, tačiau tam, kad matuoklis parodytų teisingą alyvos kiekį, patikrą svarbu atlikti automobiliui stovint horizontalioje padėtyje, taip pat tai atlikti reikia prieš užvedant automobilį, kol variklis dar šaltas.

Jeigu matuoklio žyma liko per vidurį tarp maksimalaus ir minimalaus lygio, nerimauti neverta, tačiau tai jau signalas, kad reikėtų pagalvoti apie alyvos papildymą, kad šios lygis pasiektų minimalaus lygio rodmenis.

Įmonės atstovas pabrėžia, kad ne visuomet kylantis poreikis papildyti automobilio alyvos atsargas važiuojant ilgesnius atstumus savaime reiškia automobilio variklio problemas: „Sunaudojamos alyvos kiekis labai priklauso nuo automobilio eksploatacinių sąlygų – jei dažnai važiuojate dideliu greičiu, kalvotomis vietomis ar įveikiate didelius atstumus, jūsų automobilio variklis yra veikiamas didesnės apkrovos, dėl ko ir alyvos sunaudojimo kiekis didėja.

Sunerimti vertėtų tuomet, jeigu alyvos tenka pildyti daugiau nei 0,5 l kiekvienam 1000 km. Tokiu atveju jau verta patikrinti savo automobilio variklio techninę būklę, nes pernelyg didelio alyvos sunaudojimo priežastimi gali būti sandarinimo žiedų, vožtuvų sandariklių problemos, taip pat neatmestina ir alyvos nuotėkio galimybė“, – patarimais dalijasi ekspertas A.Husiatynskis.

Antra taisyklė – rinkitės tinkamos kokybės alyvą

Dažnai iškilus poreikiui papildyti automobilio alyvą, vairuotojai ima sukti galvą, kokią alyvą rinktis. Šiuo atveju informacijos apie jūsų automobiliui tinkamos alyvos specifikaciją reikėtų ieškoti po automobilio variklio dangčiu esančioje paskutinio alyvos keitimo ataskaitoje, kurioje bus nurodyta ne tik paskutinio alyvos keitimo data, automobilio rida, bet ir alyvos rūšis bei specifikacijos. Jei tokios informacijos rasti nepavyko, patikrinkite įrašus serviso knygelėje, priešingu atveju alyvą teks pasirinkti patiems.

„Papildymui skirtą alyvą svarbu rinktis tokios pačios klasės bei klampumo, kaip jau ir variklyje esančios alyvos. Alyvos kokybės klasė nurodyta atitinkamose tarptautinėse specifikacijose, tokiose kaip API arba ACEA. Taip pat vertėtų neužmiršti pačių transporto priemonių gamintojų rekomendacijų.

Informaciją apie tai, kokia kokybės ir klampumo klasė skirta jūsų automobilio varikliui, galite rasti transporto priemonės vartotojo vadove arba automobilio gamintojo interneto svetainėje. Be to, svarbu neužmiršti, kad automobiliams su kietųjų dalelių DPF filtru reikalinga speciali mažo peleningumo (angl. Low SAPS) alyva, pagal europinę specifikaciją žymima raide C ir Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) skirstoma į 5 grupes: nuo C1 iki C5“, – akcentuoja A.Husiatynskis.

Anot jo, jei susiduriama su atveju, kai įsigyti automobiliui tinkamos alyvos vairuotojui galimybių nėra, svarbu rinktis alyvą, kurios kokybės specifikacijos yra aukštesnės už esamos, nes tokia alyva paprastai suderinama su žemesnės kokybės alyva ir nedaro neigiamo poveikio varikliui: „Visgi bet kokiu atveju reikėtų stengtis išvengti tokių situacijų, o abejojant, ar į variklį įpylėte tinkamos klasės alyvą, grįžę namo pakeiskite visą alyvą tinkama.

Siekdami išvengti tokių situacijų, savo automobilio bagažinėse vairuotojai dažnai laiko tam tikrą atsarginį tinkamos alyvos kiekį, kurį, prireikus, gali greitai panaudoti ir išvengti nereikalingų rūpesčių“, – patarimus dėsto A.Husiatynskis.

Trečia taisyklė – įpilkite tinkamą alyvos kiekį

Pasak pašnekovo, pildant alyvą ne mažiau svarbu pasirinkti tinkamą jos kiekį bei alyvą pilti tik atvėsus varikliui: „Pildydami alyvą laikykitės taisyklės, kad vienkartinis alyvos papildymas neturėtų viršyti 10 proc. bendro sistemos tūrio.

Tad jei reikia įpilti 1 l alyvos, o variklio sistema talpina 4 l, iš pradžių įpilkite 0,5 l alyvos ir po kurio laiko, įveikus keliasdešimties kilometrų atstumą, alyvą papildykite likusiais 0,5 l. Tinkamam šiuolaikinių variklių veikimui yra svarbu, kad alyvos lygis būtų artimas maksimaliam – tai užtikrina geresnį variklio aušinimo procesą“, – akcentuoja A.Husiatynskis.