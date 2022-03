Su pavasariu sugrįžo ir primirštas iššūkis vairuotojams – akinanti pavasarinė saulė

Anot R. Pociaus, atėjus saulėtiems ir sausiems orams vairuotojai neretai atsipalaiduoja, nes mano, kad vairavimo sąlygos tokiomis aplinkybėmis yra idealios. Visgi tai, kad vairavimo neapsunkina krituliai ar plikledis, dar nereiškia, kad su gamtinėmis sąlygomis susijusių pavojų kelyje galima nesibaiminti.

„Saulėtos pavasario dienos šiuo požiūriu gali būti itin apgaulingos. Mūsų akys po tamsiojo metų laiko dar būna nepripratusios prie gausios saulės šviesos, todėl yra jai jautresnės. Šiuo metų laiku ypač pavojingos gali būti saulėtekio ir saulėlydžio valandos, kuomet saulė yra arčiausiai horizonto ir gali šviesti tiesiai į akis, atsispindėti nuo galinio ar šoninio vaizdo veidrodėlių, šlapios kelio dangos ir kitų paviršių. Dažnai šis laikas sutampa su intensyviausiomis eismo valandomis, kuomet daugelis keliauja į darbus ar iš jų, tad eismo įvykio rizika dar labiau padidėja“, – sako R. Pocius.

Draudikų atstovas pažymi, kad vos akimirksniui apakintas vairuotojas gali atsidurti dideliame pavojuje ar sukelti jį kitiems eismo dalyviams. R. Pociaus teigimu, kelyje įvykiai dažnai keičiasi itin greitai, todėl koncentracijos ir gero matomumo negalima prarasti nei kelioms sekundėms.

„Stipriai apakintas vairuotojas, kuriam laikui gali visiškai prarasti regėjimą, todėl nepastebėti kitų transporto priemonių ar kliūčių kelyje. Be to, dėl spiginančios saulės vairuotojas gali tinkamai neįvertinti atstumų, neatskirti ženklų ar šviesoforo signalų. Tai, be abejo, yra itin pavojinga tiek vairuojant mieste, tiek užmiestyje“, – sako R. Pocius.

Pociaus teigimu, sumažinti saulės spindulių keliamą pavojų galima naudojant akinius ir automobilių skydelius nuo saulės, taip pat ant priekinio stiklo klijuojamas specialias šviesą filtruojančias plėveles. Tiesa, šios priemonės nebūtinai yra efektyvios, o renkantis akinius nuo saulės draudimo ekspertas pataria įsitikinti, kad jie neblogins matomumo – pernelyg tamsūs ar vaizdą iškreipiantys akiniai taip pat gali apsunkinti vairavimą.

„Norint sumažinti saulės spindulių keliamą pavojų taip pat labai svarbu automobilio švara. Ant stiklo susikaupęs purvas išsklaido šviesą ir gali padidinti jos akinamąjį poveikį. Dėl to automobilio stiklus, galinio ir šoninio vaizdo veidrodėlius reikėtų reguliariai valyti naudojant tam skirtas priemones. Apakinimo riziką gali padidinti ir suskilinėjęs ar stipriai apibraižytas priekinis stiklas. Tokį stiklą reikėtų pakeisti nauju“, – sako R. Pocius.

Galiausiai, draudikų atstovo teigimu, vairuojant svarbu įvertinti tai, kad saulė gali apakinti ir kitus eismo dalyvius – įskaitant dviratininkus bei pėsčiuosius. Apakinti saulės spindulių jie gali nepastebėti atvažiuojančių automobilių. Dėl to vairuojant visuomet reikėtų išlikti budriems, laikytis saugaus greičio ir atstumo nuo kitų transporto priemonių.

„Jeigu vairuotojas pajaučia, kad saulė akina, o apsauginis skydelis nepadeda, reikėtų sumažinti automobilio greitį, o prireikus – įjungti avarinį signalą ir sustoti kelkraštyje. Tai daryti reikėtų kaip įmanoma atsargiau, išlaikant automobilio kontrolę, nemanevruojant pavojingai ir neišvažiuojant į priešingą eismo juostą. Kelionę tęsti reikėtų tik įsitikinus, kad tai daryti saugu“, – sako R. Pocius.