Kaunas pristatė pastatytą tiltą, bet legendomis tapusios spūstys nesibaigs: teks dar laukti

Tiltas pastatytas magistraliniame kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, ruože nuo 99,29 iki 100,47 kilometro ir apima daugiau nei tik tilto statybą.

„Nors tiltas pastatytas, kol kas nuo spūsčių Lietuvos neišlaisvinsime“, – pripažino susisiekimo ministras Marius Skuodis. Pasak jo, jau kitą savaitę bus skelbiamas konkursas atnaujinti vidurinįjį Alfonso Meškinio tiltą ir eismas juo bus uždarytas.

Dar vėliau ateis eilė trečiojo tilto remontui ir tik jį užbaigus bus pasiektas pagrindinis tikslas – vidurinioji transporto arterija bus skirta tranzitiniam eismui, šoninės – įsiliejančiam arba išvažiuojančiam transportui.

Islandijos plento atkarpa nuo Biruliškių iki Jonavos gatvės bus išplatinta.

M.Skuodis priminė, kad šiuo metu net 73 šalies tiltai yra prastos būklės, o per metus atnaujinama 7-10.

Naujojo tilto statybos darbai dar nėra visiškai baigti, šiuo metu vykdomi atraminės sienos įrengimo darbai. Projektą baigti planuojama šių metų II ketvirtyje, o bendra darbų vertė yra 32,34 mln. eurų.

Bendrovės „Kauno tiltai“ direktorius Aldas Rusevičius pasakojo, kad statant šį tiltą susidurta su neįprastais sunkumais. Statybų vieta pakliūna į projekto „Natura 2000“ teritoriją, darbus apsunkino ledonešis Neryje.

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius Remigijus Lipkevičius spėjo, kad likusių dviejų A.Meškinio tiltų atnaujinimas gali kainuoti brangiau, tačiau kaina paaiškės tik viešųjų pirkimų metu.

Pirmasis A.Meškinio tiltas pastatytas dar 1964 metais, po dviejų metų – antrasis.

Naujojo tilto statyba ir A.Meškinio tiltų atnaujinimas yra dalis dar didesnio Islandijos plento projekto.

Jį užbaigus bus atskirti skirtingo greičio režimo transporto srautai, nes tranzitinis transportas bus atskirtas nuo vietinio transporto. Ministro M.Skuodžio skaičiavimais, tai turėtų įvykti 2027 metais.

„Šiam keliui teikiame visišką prioritetą“, – tikino ministras.

Kauno vicemeras Andrius Palionis neabejojo, kad naujasis tiltas padės sustaupyti milijonus vairuotojų nervų ląstelių.

Pasak vicemero, Kaunas tiltų statybos srityje taip pat nenori atsilikti. Šiemet atidaryras tiltas iš Karaliaus Mindaugo prospekto į Nemuno salą, vėliau norima įrengti salos jungtį su Aleksotu.

Itin didelis ir svarbus projektas – vadinamasis Kėdainių tiltas ties Nemuno ir Neries santaka. Jis sujungs Marvelę su Aleksotu ir smarkiai sumažins transporto priemonių srautą Kauno centre.

Vietovė ties naujuoju tiltu – tai intensyviausias kelio ruožas ir tiltai Lietuvoje. Skaičiuojama, kad per magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožą nuo Biruliškių sankryžos iki kelio „Via Baltica“, į kurią patenka ir A.Meškinio tiltai, eismo intensyvumas siekia iki 78 tūkst. automobilių per parą.

Panašus transporto srautas fiksuojamas tik Rygoje (Latvija) ir Varšuvoje (Lenkija).