Paryžiaus gyventojai balsavo už el. paspirtukų nuomos uždraudimą

Šis referendumas reiškia, kad Šviesos miestas, kadaise buvęs el. paspirtukų paslaugų pradininkas, taps vienintele didele Europos sostine, uždraudusia populiarią transporto priemonę, kurią galima užsisakyti tokiose programėlėse kaip „Lime“.

Miesto gyventojų buvo paprašyta pasisakyti už arba prieš per merės Anne Hidalgo surengtas viešas konsultacijas, ir beveik 90 proc. balsų buvo atiduota prieš, parodė oficialūs rezultatai. „Mes laimingi. Dėl to kovojome daugiau nei ketverius metus“, – sakė Arnaud Kielbasa, vienas iš labdaros organizacijos „Apacauvi“, atstovaujančios nukentėjusiesiems per el. paspirtukų avarijas, įkūrėjų.

„Visi paryžiečiai sako, kad jie nervinasi vaikščiodami šaligatviais, nervinasi, kai eina per gatvę. Reikia visą laiką dairytis aplink, – AFP sakė A. Kielbasa, kurio žmoną ir mažametę dukrą partrenkė paspirtukininkas. – Štai kodėl jie balsavo prieš“.

„Brangu ir netvaru“

Operatoriai teigia, kad jie nepagrįstai laikomi atsakingais už neretai chaotišką eismą Paryžiaus gatvėse, 2014 metais į valdžią atėjusiai merei A. Hidalgo pradėjus populiarinti perėjimą prie dviračių ir kitų rūšių transporto priemonių, neišmetančių į aplinką teršalų.

Jos administracija 2018 metais išskėstomis rankomis sutiko el. paspirtukų operatorius, tačiau vėliau ėmė palaipsniui griežtinti taisykles, sukurdama specialias parkavimo zonas, apribodama didžiausią greitį ir operatorių skaičių.

Tačiau tokios priemonės neįtikino gyventojų, kurie dažnai skundžiasi dėl neatsargių bei neblaivių vairuotojų ir chaoso ant šaligatvių.

Daugybė mirtimi pasibaigusių avarijų taip pat atkreipė dėmesį į transporto priemonių, kurias šiuo metu gali nuomotis vos 12 metų vaikai, keliamą pavojų.

„Esu pasiryžusi gerbti rinkėjų pasirinkimą“, – sekmadienį balsuodama žurnalistams sakė 63 metų A. Hidalgo. Dabar tikimasi, kad ji nuo rugpjūčio 31 dienos nebepratęs trijų miesto operatorių – Kalifornijoje įsikūrusio „Lime“, Amsterdame esančio „Dott“ ir Berlyne esančio „Tier“ – veiklos sutarčių.

Merė sakė, kad jų verslo modelis yra „labai brangus – penki eurai už 10 minučių – jis nėra labai tvarus ir, svarbiausia, dėl jo įvyksta daug nelaimingų atsitikimų“.

Balsavimas neturės įtakos privatiems el. paspirtukams, kurių, Transporto ministerijos duomenimis, pernai šalyje parduota 700 000.

Kiekvieną dieną Prancūzijoje nuomojamais el. paspirtukais maždaug 200 miestų ir miestelių kasdien atliekama apie 100 000 kelionių.