Šiemet planuojamų sutvarkyti blogos būklės tiltų ir viadukų kiekis nesiekia nė trečdalio

„Lietuvos automobilių kelių direkcijos parengtoje prioritetinėje eilėje yra 72 blogos būklės tiltai ir viadukai. Šiemet planuojama sutvarkyti 27 tiltus ir viadukus. Tam numatyta skirti 58,8 mln. eurų.

Visi valstybinės reikšmės keliuose esantys tiltai, viadukai, estakados, tuneliai yra tvarkomi pagal minėtą prioritetinę eilę, kuri atnaujinama kasmet pagal kasmetinių apžiūrų rezultatus bei Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) skiriamą finansavimą“, – Eltai aiškino LAKD.

Kelių direkcija pažymi, kad valstybinės reikšmės keliuose esančių tiltų ir viadukų rekonstrukcijai šiemet numatytas didžiausias finansavimas per pastaruosius 5 metus. Taip pat, LAKD akcentuoja, kad didesnės apimties rangos darbus galima pradėti vykdyti tik esant tinkamoms orų sąlygoms, nuo pavasario.

Pateikė sąrašą

Kelių direkcija nurodė sąrašą blogiausių tiltų ir viadukų, kurie šiuo metu jau yra sutvarkyti, tvarkomi ar ruošiami tvarkyti.

Viadukas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 211 Vievis-Aukštadvaris 0 km (virš magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Paparčių viadukas) – rekonstruojamas.

Tiltas per kanalą valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4201 Pagėgiai–Gudai–Sartininkai 2,566 km – rekonstruotas į pralaidą.

Tiltas per Kamoną valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 154,496 km – rekonstruojamas.

Tiltas per Barupę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1906 Aukštutiniai 32,313km – rengiamas rekonstravimo projektas.

Viadukas jungiamojo kelio Nr. 0005007017 0,374 km (Marvelės sankryža) – rengiamas kapitalinio remonto projektas.

Tiltas per Bytvaną valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 222 Kaunas–Vanžiogala 18,648 km – rengiamas rekonstravimo projektas.

Tiltas per Nevėžį krašto kelio Nr. 229 Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai 5,151 km – rekonstruojamas.

Tiltas per Kruną automagistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 87 km – planuojami laikino tilto projektavimo darbai.

Kelių direkcija akcentuoja, kad taip pat 2022 m. pradėta ir šiais metais vykdoma vidurinio tilto per Nerį (A.Meškinio) ties Kaunu rekonstrukcija, kurią planuojama baigti kitais metais.

„Pradėtas įgyvendinti ir valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 16,017 km viaduko kapitalinio remonto projektas.

Remonto darbai turės būti atlikti per 13 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Taip pat pradėtas įgyvendinti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai estakados kapitalinio remonto projektas. Remonto darbai turėtų būti baigti iki šių metų pabaigos“, – vardino LAKD.

„Jau pradėtas įgyvendinti valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 123 Biržai–Pandėlys–Rokiškis 48,708 km tilto per Nemunėlį rekonstravimas. Darbai turės būti atlikti per 13 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo“, – sakė Kelių direkcijos atstovas.

Kai kurie tiltai – uždaryti

LAKD tikina, kad šiuo metu dėl blogos būklės yra uždaryti 4 tiltai valstybinės reikšmės keliuose – tiltas per Juodupę (kelias Nr. 4201 Pagėgiai–Gudai–Sartininkai, 9,64 km), Kėdainių tiltas per Nevėžį (kelias Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai, 44,339 km), tiltas per Dubysą (kelias Nr. 196 Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis, 13,461 km) ir tiltas per Šaltuoną (kelias Nr. 1704 Jurbarkas–Butkaičiai–Paviščionys, 21,301 km).

Kelių direkcija taip pat įvardino, kad eismo ribojimai taikomi 17-ai tiltų.

„14 tiltų yra susiaurinta važiuojamoji dalis iki 1 eismo juostos per tilto vidurį.

Porai tiltų taikomas transporto priemonių masės ribojimas iki 5 tonų – sunkesnės važiuoja apylanka, taip pat šiems statiniams yra susiaurinta važiuojamoji dalis iki 1 eismo juostos per tilto centrą. O vienam tiltui iki 25 tonų apribota sunkiasvorių transporto priemonių bendroji masė“, – teigė LAKD.