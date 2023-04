Sargėnų gyventojai jaučiasi užmiršti: „Nėra nei perėjų, nei šaligatvių – pasityčiojimas“

Kauniečiai, gyvenantys Sargėnuose, įsitikinę: ši gyvenvietė miesto valdžios jau seniai užmiršta. Jie skundžiasi ir dėl automobilių spūsčių, ir, svarbiausia, dėl pavojingų gatvių.

Dalyje Sargėnų gatvių nėra nei šaligatvių, nei perėjų. Bene prasčiausia situacija – Pienių gatvėje. Ja einantiems gyventojams belieka tikėtis, kad nelaimės bus išvengta.

Gyventojai įžvelgia pavojų

Sargėnų gyventoja Daiva „Laikinajai sostinei“ pasakojo dažnai matanti, kaip Pienių gatve į šalia esantį darželį „Klumpelė“ vedami vaikučiai. Kiek vyresni vaikai ta pačia gatve keliauja į Kauno šv. Kazimiero progimnaziją.

„Faktas, kad Pienių gatve eiti pavojinga. Ten net šaligatvių nėra – tik gatvė ir griovys. Be to, vaikai mokomi eiti ne per perėją, nes jos tiesiog nėra“, – piktinosi Daiva.

Problemą čia įžvelgė ir paties darželio „Klumpelė“ direktorė Jolanta Bitvinskienė.

„Pienių gatvėje dabar didelis judėjimas, nes ten pastatė naują prekybos centrą. Ten daug mašinų, o šaligatvių nėra. Visi žmonės tuo skundžiasi, nes šia gatve vaikai eina ir į mokyklą, ir į darželius. Gyventojai nepatenkinti“, – įsitikinusi J.Bitvinskienė.

Nežino, kodėl buvo užmiršti

Deja, panaši situacija ir kitose Sargėnų gatvėse.

„Vytėnų gatvės pėsčiųjų takas yra tik vienoje pusėje. Per jo vidurį pristatyta elektros stulpų. Ypač pavojinga, jei važiuoji dviračiu ar paspirtuku. Kitoje Vytėnų gatvės pusėje šaligatvių nėra. Perėjos gatvėje irgi nėra“, – skundėsi vietinė Daiva.

Be to, norintys iš vienos Sargėnų pusės pasiekti kitą, turi kirsti Vandžiogalos plentą. Nors jis – išties ilgas, pėsčiųjų perėjos čia tik dvi.

„Viena perėja – prie mokyklos, kita prie senojo Sargėnų pašto. Pastaroji veda į niekur, nes ją perėjus,

patenki į gatvę, kurioje daugiau nėra nei perėjų, nei šaligatvių. Pasityčiojimas“, – tęsė moteris.

Ji įsitikinusi: Kauno valdžia šią gyvenvietę jau seniai pamiršusi.

„Mes visi taip gyvename čia visą gyvenimą. Bet Kaunas juk tvarkosi, kodėl toks prabangus rajonas lieka užmirštas? Būtume labai laimingi, jeigu jaustumėmės saugesni išleidę vaikus į mokyklą“, – pridūrė Daiva.

Kad situacija prasta, antrino ir darželio „Klumpelė“ direktorė.

„Nepasakyčiau, kad Sargėnuose keliai sutvarkyti. Visą laiką didelės spūstys“, – šnekėjo J.Bitvinskienė.

Kalbos su savivaldybe nepadėjo

Sargėnų seniūnaitis Zigmas Kazlauskas tvirtino, kad situaciją puikiai žino, visgi dėl to kalbėtis su savivaldybe – lyg kovoti su vėjo malūnais.

„Liūdna situacija. Bet ką aš galiu padaryti? Kalbant apie tai, man skauda širdį. Aš toje Pienių gatvėje gyvenu nuo 1975 metų. Čia buvo problemų ir su vandentiekiu. Reikalas tas, kad sunku pajudinti miesto valdžią“, – atviravo Z.Kazlauskas.

Jis sakė žinąs, kad Pienių gatvė artimiausiu laiku turėtų būti kasama, ten numatomi vandentiekio darbai.

„Ten reikia daryti vandentiekio rekonstrukciją – viskas supuvę. Pranešta, kad bus rekonstruojamas vandentiekis, bet daugiau žinių apie tą gatvę neturiu. Gal tuo pačiu sutvarkys ir visą gatvę? Tikiuosi. Bet tikiuosi jau penkerius metus“, – pridūrė seniūnaitis.

Z.Kazlauskas pabrėžė, kad dėl kitų gatvių su valdžia bandė susisiekti prieš kelerius metus. Tąsyk teko susidurti su kuriozu.

„Kai kilo klausimas dėl šaligatvių Vandžiogalos plente, ėjome pasiskųsti. Tai Kauno savivaldybės tarybos nariai net nežinojo, kad Sargėnai priklauso Kaunui“, – tikino seniūnaitis.

Šaligatvį vienoje plento pusėje teko padaryti jam pačiam.

„Kadangi esu seniūnaitis, prieš trejus metus Vandžiogalos plente šaligatvį dariau pats. Seniūnas suorganizavo asfaltą, o mes su darbininkais dirbome“, – prisiminė pašnekovas.

Čia problemos dėl Vandžiogalos plento nesibaigė.

„Dėl Vytėnų ir Vandžiogalos gatvių sankirtos buvo surinkti parašai. Rašyta miesto valdžiai, kad ši sankryža būna užgrūsta automobilių. Žmonės pyksta, degina benziną, kad galėtų pravažiuoti. Ką jūs manote? Už tokį pareiškimą meras man atėmė telefoną, kurį buvo davęs darbams. Tokie dalykai mūsų Sargėnuose.

Taip pat siūlėme, kad jeigu remontuos Vandžiogalos plentą, kartu patvarkytų Agronomijos gatvę. Surinkau šimtą parašų. Deja, visas mano darbas nuėjo veltui. Aš kaip seniūnaitis nieko negaliu padaryti. Miesto valdžia sakė mums nutilti“, – apgailestavo Z.Kazlauskas.

Žada atsižvelgti į skundus

Į situaciją sureagavo ir Kauno miesto savivaldybė.

Teigiama, kad Kauno miesto gatvių remonto ir priežiūros darbai vykdomi vadovaujantis patvirtintu gatvių ir kitų transporto statinių tiesimo, taisymo ir priežiūros darbų prioritetiniu sąrašu.

„Pienių gatvė šiame sąraše įtraukta 92 numeriu. Atliekant šios gatvės remontą, bus svarstomos ir šaligatvio įrengimo galimybės“, – trumpai komentavo savivaldybė.