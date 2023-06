Šiais mitais tikėti pavojinga: gera savijauta išgėrus – apgaulė

Mitus, kuriais vis dar vadovaujasi vairuotojai, ir kurie kelia realų pavojų kelyje, paneigė Respublikinio priklausomybės ligų centro Vilniaus filialo ambulatorinio skyriaus vedėjas, gyd. toksikologas Haris Jakavičius.

Pirmas mitas: Jaučiuosi gerai, vadinasi, galiu vairuoti.

Kiekvieno žmogaus organizmą ta pati alkoholio dozė veikia visiškai skirtingai. Subjektyvus suvokimas, kad gerai jaučiuosi, todėl galiu vairuoti, nebūtinai atspindi realybę – išgėręs žmogus negali tinkamai įvertinti savo būklės.

Alkoholis – slopinanti medžiaga, bet koks jo patekimas į organizmą slopina pojūčius ir reakciją. Kuo didesnis alkoholio kiekis, tuo didesnis ir jo slopinantis poveikis, bet aišku viena – saugios alkoholio dozės nėra.

Net viena taurelė prailgina reakcijos laiką. Galbūt, žmogui neatrodo, kad jo reakcija lėtesnė, iš tiesų, jei alkoholio kraujyje yra, jis jau veikia smegenis. Bet koks alkoholio pavartojimas turi įtakos vairavimui ir kelia pavojų.

Antras mitas: Greičiau išsiblaivyti padės kava ar tabletė nuo pagirių.

Kaip greitai alkoholis pasišalins iš organizmo, priklauso nuo suvartotos dozės. Jei alkoholio kiekis kraujyje – 0,3 promilės, jis iš organizmo gali pasišalinti per porą valandų, bet jei suvartota daugiau alkoholio, laiko prireiks kur kas daugiau.

Viešojoje erdvėje galima rasti informacijos apie stebuklingus vaistus, kurie greitina alkoholio pasišalinimą iš organizmo, lengvina pagirias. Iš tiesų, alkoholį skaido kepenys, joks papildomas preparatas, kuris esą pagreitina alkoholio skaidymą, kava, šaltas dušas ar grynas oras šio proceso nepagreitins.

Kaip greitai alkoholis pasišalins iš organizmo, priklausys nuo to, ar buvo vartota maisto, kuris sulėtina alkoholio patekimą į organizmą iš virškinamojo trakto, ar, be alkoholio, buvo gerta skysčių, kiek alkoholio suvartota, per kokį laiką, nuo amžiaus, kepenų funkcijos – ar ji sutrikusi, ar kepenys funkcionuoja gerai. Alkoholio pasišalinimas iš organizmo, jei jo kiekis kraujyje, pavyzdžiui, 1,5 promilės, gali išsitęsti nuo 12 iki 24 valandų.

Žmonėms visuomet atrodo, kad išgėrę jie jaučiasi gerai, nors iš šono atrodo visiškai priešingai.

Trečias mitas: Nedidelis kiekis alkoholio tikrai nepakenks, priešingai, suteiks drąsos.

Alkoholis žmogui suteikia drąsos, jis jaučiasi gyvybingesnis, atrodo, kad gali daugiau nuveikti nei yra iš tiesų – panašiai ir sėdus prie automobilio vairo. Drąsos, galbūt, ir daugiau, bet žvalumas išgėrus, tikrai nepagerėja.

Priešingai, alkoholis slopina žmogų: lėtina jo reakcijos laiką, sprendimų priėmimą: dažnai sprendimai priimami impulsyviai, neapgalvotai. Alkoholis ir vairavimas nėra suderinami dalykai – nesvarbu, maža dozė ar didelė. Prie vairo sėsti išgėrus nevalia.

Ketvirtas mitas: Apsvaigimas nuo narkotikų nėra priežastis nevairuoti.

Narkotinės medžiagos žmones veikia skirtingai: stimuliatoriai – stimuliuoja, slopinančios medžiagos veikia panašiai kaip alkoholis – slopina centrinę nervų sistemą. Alkoholį sumaišius su kitomis slopinančiomis medžiagomis, jų efektas sumuotųsi.

Kitas gajus mitas, kad stimuliatorius vartojant kartu su alkoholiu, žmogus jaučiasi žvalus, nes nebejaučia alkoholio poveikio.

Iš tiesų, alkoholis žmogaus organizmą veikia ilgai. Skaičiuojama, kad blaivėjama po 0,2 promilės per valandą. Kalbant apie stimuliatorius: kokainą, amfetaminą ar net kofeiną, jie veikia daug trumpiau.

Kai stimuliuojantis poveikis baigiasi, išlieka slopinantis alkoholio poveikis. Pavartojus narkotinių medžiagų, žmogui iš tiesų gali atrodyti, kad jis jaučiasi žvalus, bet po kurio laiko stimuliuojantis efektas išnyks, o slopinantis tęsis, o tai labai pavojinga.