Siaubinga: mirė aštuonioms valandoms įkaitusiame automobilyje palikta vienerių mergaitė

54 metų moteris, pirmadienį važiuodama į darbą, pamiršo palikti 14 mėnesių kūdikį vaikų darželyje, skelbiama Suffolko apygardos policijos departamento pranešime spaudai.

„Maždaug po aštuonių valandų moteris nuvyko pasiimti vaiko į darželį, esantį Redwood Lane Smithtown mieste, kai suprato, kad paliko vaiką automobilyje“, – sakė policija.

Mažylė buvo nuvežta į ligoninę, kur konstatuota jos mirtis.

Mirtis tiriama, o policija nepranešė, ar byloje bus pateikti kokie nors kaltinimai.

San Chosė valstybinio universiteto dėstytojo vadovaujamos interneto svetainės NoHeatStroke.org, kurioje stebimos mirtys karštuose automobiliuose, duomenimis, tai jau 15-as vaikas, šiais metais miręs karštoje transporto priemonėje.

Pirmadienį Smittaune, kuris yra Long Ailendo šiaurinėje pakrantėje, aukščiausia temperatūra buvo 83 laipsniai pagal Farenheitą (apie 28 laipsnius Celcijaus).

JAV Nacionalinės greitkelių transporto saugos administracijos duomenimis, temperatūra automobilyje vos per 10 minučių gali pakilti 20 laipsnių, o to dažnai pakanka, kad išsivystytų hipertermija. Per valandą temperatūra automobilyje gali pakilti daugiau kaip 40 laipsnių, net kai temperatūra yra žema.

Vaiko kūno temperatūra pakyla tris–penkis kartus greičiau nei suaugusiojo, o vaikas gali mirti, kai jo kūno temperatūra pasiekia 107 laipsnius pagal Farenheitą (apie 42 laipsnius Celcijaus), teigia saugos administracija.