Paspirtukų, dviračių ir automobilių vairuotojai – ar jau išmokome gerbti vieni kitus?

Jaunas vyras gailėjosi dėl savo neatsakingo poelgio, pats iškvietė medikus, atsiprašė nukentėjusios moters, bet jo dar laukė atsakomybė už visas pasekmes. Ikiteisminiame tyrime pavyko susitarti dėl susitaikymo su nukentėjusiąja, kitokiu atveju Martynas būtų grėsusi baudžiamoji atsakomybė. Po eismo įvykio jaunam vyrui teko atlyginti visas sužalotos moters gydymo, reabilitacijos ir nedarbingumo išlaidas. Kaip pasakoja straipsnio herojus, pridėjus honorarą advokatui, tos dienos neatsakingas pasivažinėjimas paspirtuku jam ir jo tėvams kainavo per 7 tūkst. eurų. Jau nekalbant apie kaltės jausmą, kuris dar ilgai primins apie tą įvykį.

Tokios kaip Martyno istorijos atsispindi ir Lietuvos kelių policijos tarnybos pateiktoje statistikoje: per 2022 metus buvo fiksuoti 208 su paspirtukininkais susiję eismo įvykiai, o per šiuos metus (iki liepos 31 d.) – 131. Per praėjusius metus eismo įvykiuose buvo sužeisti 223 paspirtukininkai, nežuvo nė vienas, o šiais metais jau yra užfiksuota 138 sužeisti elektrinių paspirtukų vairuotojai, vienas žmogus žuvo.

Lietuvos kelių policijos tarnyba išskiria kelis dažniausius pažeidimus, kuriuos padaro elektrinių paspirtukų ir dviračių vairuotojai ir kurie dažniausiai nulemia skaudžias eismo įvykių pasekmes. Tai ryškiaspalvių šviesą atspindinčių liemenių nedėvėjimas, nepilnamečių vengimas užsidėti apsauginius šalmus, nors tai jiems yra privaloma pagal Kelių eismo taisykles. Ir trečiasis pažeidimas – kada elektrinius paspirtukus vairuoja būdami neblaivūs. Saugaus eismo specialistai pabrėžia ir dar vieną priežastį – greitį. Nesilaikant saugaus greičio, eismo įvykių pasekmės taip pat būna itin skaudžios.

Todėl Lietuvos kelių tarnybos pareigūnai ir įspėja, kad Kelių eismo taisyklių nesilaikymas gali ne tik paploninti jūsų arba Jūsų tėvelių piniginę, tačiau nesilaikydami taisyklių galite sužaloti kitus ir patys patirti stiprių sveikatos sužalojimų.

Saugumu privalu rūpintis visiems eismo dalyviams

Saugaus eismo ekspertas Artūras Pakėnas atkreipia dėmesį į labai rimtą problemą, kada pėstieji, dviratininkai ar paspirtukininkai, jeigu jie patys nėra automobilių vairuotojai, nelabai išmano automobilio galimybes, o įsivaizduoja, kad automobilis bet kokiomis aplinkybėmis privalo sustoti.

„Tarkime, mato artėjantį prie pėsčiųjų perėjos automobilį, įsivaizduoja, kad tas automobilis gali sustoti, nes jis privalo sustoti, ir skuba per perėją ar išlekia į važiuojamąją dalį, o tas automobilis jau nebegali sustoti dėl fizikos dėsnių, dėl greičio, inercijos, stabdymo jėgų. Ir tada ištinka nelaimė“, – pastebi ekspertas.

Saugaus eismo ekspertas tvirtina, kad ir vairuotojai, ir pėstieji, ir dviratininkai, ir paspirtukininkai, visi yra eismo dalyviai. Tad Kelių eismo taisyklės yra skirtos ne tik vairuotojams. „Kartais bando aiškinti, kad Kelių eismo taisyklės yra skirtos vairuotojams – taigi aš ne vairuotojas... Pamiršta, kad jos vadinasi Kelių eismo taisyklės. Jeigu tu dalyvauji eisme, tu turi mokėti eismo taisykles, mano manymu, tai yra senoka problema, kada eismo dalyviai, ypač pėstieji ir paspirtukininkai, kai kurie jų nemoka ir nenori pasikartoti, išmokti Kelių eismo taisyklių“, – tvirtina A. Pakėnas.

Todėl labai svarbu, kad ir dviratininkai, ir paspirtukininkai draugiškai dalyvautų eisme su automobilių vairuotojais bei pėsčiaisiais. Labai svarbus visų eismo dalyvių tarpusavio supratimas ir tolerancija.

Paspirtukininkams taikomos taisyklės bei saugumo rekomendacijos: