Dar viena markė keičia logotipą – ar atspėsite, kam priklauso šis simbolis?

Tai – naujasis „Dacia“ logotipas. Ši Rumunijoje veikianti ir „Renault“ grupei priklausanti pigių automobilių markė pasirinko pasikartojančių geometrinių formų motyvą. Pranešime spaudai teigiama, kad naujos formos logotipe yra tarsi grandinės grandys, pabrėžiančios mechaniškumą ir tvirtumą. Be to, kartu su logotipu keičiasi ir visas „Dacia“ įvaizdis – dabar marketingo medžiagoje dominios žemės spalvos.

Šis pasikeitimas, beje, nėra atsitiktinis. „Renault“ nusprendė, kad „Dacia“ negali orientuotis tik į pigumą. „Dacia“ tampa visureigių ir žaliųjų technologijų marke. Automobiliai už prieinamą kainą ir toliau bus vienas iš „Dacia“ tikslų, bet daug didesnis dėmesys bus skiriamas kitokios tapatybės kūrimui. „Dacia“ bus ne tik taupiems, bet ir aktyviems žmonėms.

„Dacia“ logotipas yra plokščias. Dvimačiai simboliai dabar yra labai populiarūs ne tik automobilių pasaulyje. Tiesiog tokia forma be įprastos 3D iliuzijos patraukliau atrodo ekranuose ir spaudoje. Be to, „Dacia“ galės žaisti spalvomis, logotipas nieko nepraras ir tada, kai bus tiesiog įspaustas į salono apdailą.

Pirmieji automobiliai su naujuoju „Dacia“ logotipu pasirodys antrojoje 2022 metų pusėje. Tačiau dar iki to laiko naująjį logotipą matysite vis dažniau – jis po truputį bus pristatomas reklamose, papuoš atstovybių pastatus.

„Dacia“ su laiku taps tik elektromobilių gamintoju. Bent dalis jų bus paruošti aktyvų gyvenimo būdą propaguojantiems žmonėms. „Dacia Spring“, pirmasis markės elektromobilis, turi 27,4 kWh bateriją, ir tarp įkrovimų gali nuvažiuoti 230 km (WLTP).

Šis automobilis yra pritaikytas darbui mieste, todėl net nestebina faktas, kad iki 100 km/val. jis bėgėjasi 19,1 sekundę. „Dacia Spring“ kaina prasideda nuo maždaug 10 tūkstančių eurų.