Specialistas pataria: šie būdai padės išvalyti įsisenėjusias dėmes automobilyje

Sunkiausiai išvalomos dėmės atsiranda nuo maisto produktų ar gėrimų, kurie savo sudėtyje turi dažančių medžiagų. Tai gali būti kava, gaivieji gėrimai, riebūs padažai. Automobiliu transportuojami augintiniai taip pat teršia automobilio saloną. Keleivių sėdynės ar kilimėliai labai lengvai apsivelia gyvūnų metamu kailiu, o norint išvalyti keturkojų paliktas nešvarių letenų žymes tenka į pagalbą pasitelkti ir galingesnį dulkių siurblį, ir drėgną šluostę.

„Švariam automobilio salonui galioja viena taisyklė: automobilio vidų reikia valyti reguliariai. Nuplauti kėbulą ir išvalyti saloną rekomenduojama bent kartą per savaitę, neturintiems pakankamai laiko – kartą per dvi savaites. Tuo tarpu cheminį automobilio salono valymą galima atlikti rečiau, bet bent kartą per metus.

Reikia nepamiršti išvalyti sunkiai prieinamų vietų – tarpų, sujungimų, siūlių, įvairių ertmių, kuriose kaupiasi nešvarumai, nors plika akimi neretai yra nematomi“, – pataria „Švaros brolių“ automobilių švaros centrų tinklo vadovas Algirdas Plečkaitis.

Salono medžiagiškumas – svarbiausias švaros aspektas

Atsiradusių dėmių šalinimas priklauso ir nuo salono medžiagos. Automobilių interjerui dažniausiai pasirenkama natūrali oda, vinilo ar versta oda, alkantara ar įprasta tekstilė.

„Perkant automobilį ir renkantis tekstilinį saloną galima sutaupyti, tačiau jo valymas – kur kas sudėtingesnis, reikalaujantis daugiau skirtingų priemonių, tad ilguoju laikotarpiu daugiau išleidžiama valymui. Alkantara apsiūtą saloną prižiūrėti taip pat sudėtinga – šiame audinyje įsisenėjusios dėmės yra ypač sunkiai pašalinamos.

Tuo metu pasirinkus šiek tiek brangesnę medžiagą – natūralią odą – dėmes pašalinti bus lengviau, tik tuomet prižiūrint odinį saloną nereikėtų pamiršti ir jos drėkinimo“, – pasakoja ekspertas.

A. Plečkaitis sako, jog renkantis automobilio salono audinį, svarbu atkreipti dėmesį ir į jo spalvą. Pavyzdžiui, šviesios spalvos salonas yra daug pažeidžiamesnis, dėl audinio trinties su džinsiniais, itin ryškių ar tamsių spalvų drabužiais gali turėti skaudžių pasekmių.

„Kovojant su dėmėmis, sunkiausia yra išvalyti įsigėrusią spalvą. Atsiradusios pigmentinės dėmės automobilio salono audinyje namų sąlygomis praktiškai neišvalomos – tokiu atveju reikėtų atlikti nuodugnesnį cheminį valymą“, – pataria A. Plečkaitis.

Prieš dėmės valymą – žvilgsnis į gamintojo rekomendacijas

Tam, kad dėmę pavyktų tinkamai išvalyti, reikia atkreipti dėmesį į automobilio gamintojo rekomendacijas dėl salono priežiūros. Automobilio knygelėje galima rasti informaciją apie salono medžiagiškumą – tai padės tinkamai išsirinkti priemones dėmių valymui.

„Pirmiausia vertėtų pabandyti išvalyti mažą plotą, įsitikinti rezultatu. Valant dėmę svarbu nenaudoti per daug valiklio ir vandens. Per didelis cheminių medžiagų ir drėgmės kiekis audinyje gali sukelti nepataisomos žalos“, – sako A. Plečkaitis.

Nedidelį valiklio kiekį reikia paskirstyti ant dėmės ir su lengvai sudrėkinta šluoste švelniais sukamaisiais judesiais išvalyti nešvarų paviršių. Po atlikto valymo būtina išvalytą plotą išdžiovinti, todėl valymą rekomenduojama atlikti saulėtą ar vėjuotą dieną, o prie greitesnio džiūvimo proceso gali prisidėti ir langų ar durelių atidarymas.

Vanduo ir švari šluostė – geriausia prevencija

Patikimiausias būdas išvengti įsisenėjusių dėmių – atsiradusių nešvarumų pašalinimas nedelsiant.

„Su savimi automobilyje visuomet reiktų vežiotis paprasto vandens ir švarią šluostę – taip nutikus nelaimei galima vandeniu sudrėkinti šluostę ir greitai išvalyti dėmę neleidžiant jai įsisenėti.

Tokiu paprastu būdu pašalinama didžioji dalis nešvarumų iš salono audinio, jie nepatenka į gilesnius sluoksnius ir net likus paviršinei dėmei, ją vėliau lengviau pašalinti su tinkamomis valymo priemonėmis“, – tikina A. Plečkaitis

Reguliari salono priežiūra nėra susijusi vien tik su vizualine tarša, nešvarumai taip pat sukelia ir biologinę taršą, kuri atsiranda automobilyje užsilikus maisto likučiams ar gyvūnų kailiui. Tai itin svarbu ne tik automobilio būklei, bet ir jo keleivių sveikatai.

Neprižiūrimame automobilio salone nešvarumai ir maisto likučiai patenka į gilesnes ertmes ar net klimato kondicionavimo sistemą, taip jose sukuriant terpę įsiveisti pelėsiui ar bakterijoms, kurios vėliau per sistemą patenka į keleivių kvėpavimo takus ir gali sukelti dirginimą ar net alergiją.

„Ypatingą dėmesį reikia skirti vaikų kėdutėms automobilyje. Jų paviršiuje tarša yra kur kas didesnė nei kitose automobilio salono vietose, todėl valant automobilį reikėtų nepatingėti ir ištraukti kėdutes iš automobilio, kruopščiai išvalyti bei dezinfekuoti visą automobilio kėdutės paviršių ir sunkiau prieinamas vietas“, – rekomenduoja specialistas.