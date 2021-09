Paprastame kempinge nepamatysite – šis namelis ant ratų turi garažą „Bugatti Chiron“

„Volkner“ yra garsus prabangių namelių ant ratų gamintojas iš Diuseldorfo. Ji gali pasiūlyti unikalių pagal užsakymą pagamintų namelių. Kai kurių iš jų vertė svyruoja nuo 1,5 iki 2 milijonų eurų.

Viskas priklauso nuo kliento fantazijos ir poreikių. Tik kam toks namelis, jei turi pinigų privačiam lėktuvui ir geriems viešbučio kambariams?

Ir turtuoliai, atrodo, mėgsta stovyklauti. Tai – namai ant ratų tiems, kurie jau turi privatų lėktuvą, bet nenori juo keliauti nuolat. Dar vienas pigus žaislas, kuris bus užvedamas kartą per porą metų. Be to, tai – namai pasaulinėms pramogų pasaulio žvaigždėms, kurios nori gyventi netoli atokių filmavimo aikštelių.

Naujas „Volkner Performance S“ – tai didžiulis 12 metrų namelis ant ratų. Viduje gali būti pora miegamųjų, didelė svetainė, virtuvė, vonios kambarys. Arba vienas miegamasis ir dar didesnė vakarėlių erdvė.

Tarp „Volkner Performance S“ ašių yra garažas, kur galima įkurdinti bet ką nuo vandens motociklo iki keturračio. Ar tikrų tikriausią „Bugatti Chiron“.

„Volkner Performance S“ jums kainuotų apie 2 milijonus eurų. Bet jei nuspręsite kartu įsigyti ir „Bugatti Chiron“ bei „Burmester“ audio sistemą, namelio kaina išaugs iki 6,5 milijonų eurų.

Hiperautomobilis tiesiog yra pastatomas ant platformos, kuri tuomet pasislenka po nameliu ir pakyla į viršų. „Bugatti Chiron“ jums per brangus? Na, ten tilps daug kitų superautomobilių.

1480 AG išvystantis „Bugatti Chiron“ yra vienas greičiausių automobilių pasaulyje, bet ir 430 AG „Volkner Performance S“ nėra labai lėtas (kaip namelis ant ratų).

„Performance S“ turi didžiulę ličio jonų bateriją, kurią įkraus 2000 W saulės jėgainė bei 8 kW generatorius – šios energijos prireiks viduje esantiems prietaisams. Namelio virtuvė yra aprūpinta mikrobangų krosnele, kavos aparatu, vyno šaldytuvu. Jaukumą palaiko kelių zonų klimato kontrolės sistema.