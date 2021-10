Bet kiek laiko reikės, kad visus automobilius su vidaus degimo varikliais pakeistume elektromobiliais? „Tesla“ vadovas Elonas Muskas kasmetiniame akcininkų susirinkime pateikė savo prognozę.

Nors elektromobiliai mūsų gatvėse yra vis dažnesni, visame pasaulyje jie vis dar yra mažuma. Tiesą sakant, jie yra praktiškai nepastebima mažuma – elektromobilių dalis tarp visų mašinų pasaulyje sudaro mažiau nei 1 proc. Savaime aišku, neturtingose šalyse elektromobiliai yra mažiau populiarūs nei turtingose.

Be to, lengvieji automobiliai gali būti elektrifikuojami greičiau, nei sunkusis transportas. Taigi, jūsų neturėtų stebinti žinia, kad elektromobiliai pasaulio keliuose nesudaro nei 1 proc.

Apytiksliai skaičiuojama, kad pasaulyje yra apie 2 milijardus automobilių. Pakeisti tokią galybę mašinų elektrinėmis reikės laiko. Net jei kasmet 100 milijonų senamadiškų automobilių iškeliautų į metalo laužo rojų, mums prireiktų 20 metų, kad visų atsikratytume. Be to, negalime pamiršti to, kad benzininiai ir dyzeliniai automobiliai vis dar yra parduodami ir perkami – jie nyksta ne taip greitai, kaip daug kam gali pasirodyti.

Elonas Muskas prognozuoja, kad viso pasaulio automobilių elektrifikavimas užtruks 30-40 metų. Ir tam reikės visiško vidaus degimo variklių atsisakymo – visi gamintojai turės tapti tik elektromobilių gamintojais. Europoje ir JAV tai įmanoma, kitur – sunkiai. Reikės ir didžiulio infrastruktūros šuolio, ir baterijų technologijų pagerėjimo.

Tiesa, visai gali būti, kad E.Musko prognozės yra labai netikslios. Juk nuo maždaug 2008-2010 metų ličio jonų baterijos išgyveno tikrą revoliuciją, o kainos krenta labai greitai.

Kainos kris dar greičiau, kai elektromobilių rinkoje bus daugiau ir konkurencija bus aštresnė, o vidaus degimo variklio idėja bus galutinai palaidota didelių Vakarų rinkų reguliavimo.