Kuri automobilių markė Europoje praėjusiais metais buvo sėkmingiausia?

Naujų automobilių pardavimai Europoje nėra labai geri. Tai susiję su sulėtėjusia gamyba, kurią sukėlė pandeminiai tiekimo sutrikimai ir lustų krizė. Be to, žmonės mažiau keliauja, todėl keisti automobilius nėra didelės prasmės. Nepaisant to, „Volkswagen“ išlieka Europos rinkos lyderiu.

Tiesą sakant, konkurencija šioje srityje net nėra labai stipri. „Volkswagen“ pernai Europoje pardavė 1,08 milijonus naujų automobilių. Tai – ne rekordinis rodiklis – iš tikrųjų, „Volkswagen“ pardavimai Europoje krito 6,7 proc. lyginant su praeitais metais. Artimiausias persekiotojas, „Peugeot“ įstengė parduoti 649 514 automobilių, „Toyota“ Europoje rado pirkėjus 615 142 naujiems automobiliams.

Skirtumas tarp antros ir trečios vietos nėra didelis, bet „Volkswagen“ dominavimas Europos naujų automobilių rinkoje yra akivaizdus. Padėjo ir tai, kad ID.3 yra labai populiarus elektromobilis. Ir, žinoma, tai, kad „Volkswagen“ išlaiko labai plačią modelių gamą.

Nors „Volkswagen“ pardavimai krenta, „Toyota“ šių problemų neturi. 2020 metais „Toyota“ pagal pardavimus Europoje buvo tik aštuntoje vietoje, bet 9,1 proc. augimas padėjo pakilti ant bronzinio laiptelio. „Toyota“ pardavimais pirmauja ir JAV. Taigi, „Toyota“ tikriausiai išliks ir pasauline naujų automobilių lydere.

Jei „Hyundai“ grupė kažkaip stebuklingai konsoliduotų modelių gamas į vieną, ji pagal pardavimus Europoje būtų antroji. Mat „Hyundai“ ir „Kia“ kartu pernai Europoje pardavė 828 337 automobilius. Bet „Škoda“ pardavimai nebuvo priskirti „Volkswagen“, o „Kia“ – „Hyundai“.

Būta ir nelaimėlių. Stipriai krito „Alfa Romeo“ pardavimai (27,8 proc.) ir „Ford“ (19 proc.). „Mitsubishi“ pardavimai taip pat stipriai krito, bet ši markė palieka Europą apskritai.

Pernai Europoje parduoti 9,7 milijonai automobilių – 2,4 proc. mažiau nei metais prieš tai.