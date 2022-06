Rusijos automobilių pramonėje vyksta mistiniai dalykai: kai kuo net sunku patikėti

Kaliningrado „Autotoro“ gamykloje, kur buvo gaminami BMW, „Hyundai“ ir „Kia“, praėjusią savaitę buvo atnaujintas darbas. Anot gamyklos savininko Vladimiro Ščerbakovo, gamykla anksčiau per dieną surinkdavo po 900 automobilių, dabar surenka po 200. Tačiau darbas įdomus. Kadangi nėra kai kurių mikroschemų, rusai mikroschemas perkelia iš vieno automobilio į kitą.

Surenkama dešimt automobilių, jie išrieda pro gamyklos vartus, nuvaromi į saugojimo aikštelę, ten mikroschemos išmontuojamos ir sumontuojamos į kitą automobilį. Ir taip tos mikroschemos migruoja iš mašinos į mašiną, o tie išardyti automobiliai be mikroschemų ramiai stovi aikštelėje ir laukia geresnių laikų.

Taip gamyklai užtikrinamas darbas, darbuotojai turi užsiėmimą ir visi laimingi. Išskyrus tai, kad automobiliai neparduodami, o stovi kieme.

Anot gamyklos vadovo, jie taip gali pagaminti apie 10 tūkst. automobilių, kurių negalės parduoti, tačiau, anot jo, automobiliai bus surinkti ir paruošti prekybai, kai tik gaus trūkstamas mikroschemas.

Dabar gamykla visais būdais bando gauti trūkstamų detalių – bandoma jas atsigabenti per įvairias kaimynines šalis, kurios nesukaustytos sankcijų – Gruziją, Kazachstaną, Kiniją ir t. t.

Tuo pat metu gamykla dalį savo sklypo suskirstė į daržus ir išdalino norintiems darbininkams – taip skatinama juos imtis ūkinės veiklos, kol nedirba gamykla – auginti vaisius ir daržoves. Visiems norintiems išskiriami sklypai po dešimt arų.

Rusijoje jau pastebimas nelegalus detalių automobiliams, taip vadinamas pilkasis importas – kai komponentai įvežami be jų gamintojų žinios, per tarpininkus apeinant sankcijas. Jos įvežamos per Aziją ir netgi per kai kurias Europos šalis. Gali būti, kad netrukus kai kurios automobilių gamyklos gali atnaujinti savo darbą.