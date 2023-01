Apie tai pagalvoja retas vairuotojas: kaip žiemą tinkamai prižiūrėti automobilių ratlankius

Specialistai atkreipia dėmesį, kad nauji aliumininiai ratlankiai yra gaminami iš vis atsparesnių medžiagų ir dengiami dažais, veiksmingai apsaugančiais nuo žiemą jiems tenkančių iššūkių. Taigi nėra jokių kliūčių, kad automobilis net žiemą važinėtų su estetiškais aliumininiais ratlankiais.

Automobilių remonto paslaugų paieškos platformos „Motointegrator.com“ atstovo Mindaugo Šerėjaus teigimu, be automobilio išvaizdos ir estetikos, aliumininiai ratlankiai žiemą turi ir daugiau pranašumų. Visų pirma jie yra lengvesni nei plieniniai, o svoris turi įtakos degalų sąnaudoms, efektyvumui. Be to, atviresnis raštas lemia tai, kad važiuojant daug geriau aušinama stabdžių sistema. Dėl to ji gali veikti daug efektyviau net esant didelėms apkrovoms.

„Taip pat vairuotojai dažniausiai renkasi plieninius ratlankius dėl jų kainos. Žiemos sezonu dauguma vairuotojų pasirenka mažesnio skersmens plieninius ratlankius, tikėdamiesi sutaupyti, jei pirks mažesnių išmatavimų padangas. Tačiau montuojant plieninius ratlankius dažnai gali prireikti ir naujų rato varžtų, nes jie skiriasi nuo naudojamų aliumininiams ratlankiams.

Taip pat dėl estetinių priežasčių papildomai naudojami ir ratų gabutai. Taigi galiausiai plieninių ratlankių kaina su papildomomis medžiagomis ir montavimo darbais yra ne tokia ir maža“, – sako M. Šerėjus.

Kaip prižiūrėti aliumininius ratlankius?

Vairuotojams svarbu žinoti, kad žiemą aliumininiams ratlankiams reikia skirti daugiau dėmesio nei vasarą. Visų pirma būtina pasirūpinti aliuminio lydinių valymo ir priežiūros priemonėmis. Jos ne tik suteiks ratlankiams blizgesio, bet ir apsaugos nuo kelio purvo nusėdimo.

Pasak M. Šerėjaus, valant ratlankius svarbu, kad jie nebūtų karšti.

„Jeigu valymo priemones naudosite ant įkaitusio aliuminio, jos greičiau išdžius. Taip pat gali likti dėmių. Vėliau bus labai sunku pašalinti tokias dėmes. Be to, svarbu atkreipti dėmesį, kad po įkaitusiu ratlankiu yra dar labiau įkaitęs stabdžių diskas. Jei ant įkaitusio disko pateks šalto vandens, metalas dėl temperatūros šoko gali deformuotis. Šių deformacijų gali nepavykti pataisyti, todėl teks keisti visą stabdžių porą: stabdžių diską ir trinkelių komplektą“, – pabrėžia specialistas.

Valydami aliumininius ratlankius, nenaudokite universalių valymo priemonių, kurias turite po ranka. Aliuminiui jos gali būti per daug agresyvios ir palikti ant jo gilius pėdsakus ir net pažeisti dažus.

Prieš naudojant visada reikia susipažinti su valymo priemonės paskirtimi ir perskaityti naudojimo instrukciją. Jei teršalams reikia stipresnių valymo priemonių, negalima jų palikti ant ratlankių ilgesnį laiką. Pakanka palaikyti nuo keliolikos sekundžių iki minutės. Tada visą ratą reikia gerai nuplauti.

Taip pat patariama žiemą ratlankius vaškuoti. Vaškas sukuria ant dažų apsauginę dangą. Prie jos mažiau limpa purvas, o plovykloje jį lengviau pašalinti. „Tinkamai padengtas vaškas yra labai atsparus, todėl atlaikys ne vieną aliumininių ratlankių valymą. Jei automobilis dažniausiai eksploatuojamas mieste ir juo nevažinėjami ilgi nuotoliai, vieno vaškavimo pakaks visam žiemos sezonui“, – teigia M. Šerėjus.

Kaip atpažinti, ar vaškas dar saugo ratlankį? Pirmiausia stebėkite vandenį ant ratlankio dažų. Ant vaškuoto ratlankio vanduo susirenka į lašelius ir greitai nubėga. Ant ratlankio be vaško vanduo kaupiasi ir nenubėga.

Atkreipkite dėmesį į ratlankio raštą

Renkantis aliumininius ratlankius žiemai reikia ieškoti kuo paprastesnio rašto modelio, be smulkių plyšelių ir įdubų, kurias sunku išvalyti ir kuriose kaupiasi purvas. Kartais iš sudėtingo rašto ratlankių labai sunku pašalinti druską ar smėlį.

„Aliumininiai ratlankiai žiemą dėl daug atviresnio rašto nei plieninių ratlankių surenka ir sniegą. Kraštutiniais atvejais jis gali sudaryti daug didesnę apkrovą pavaros perdavimo sistemai arba stabdžių sistemai“, – aiškina M. Šerėjus.