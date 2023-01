„Tesla“ dėl vaizdo įrašo klimpsta teismuose: vienas vadovų pripažino – tai buvo apgaulė

Apie tai jis pareiškė teismo procese, praneša naujienų agentūra „Reuters“. Teisme nagrinėjamas nelaimingas atsitikimas, kai „Tesla“ automobilis, veikdamas autonominiu režimu, mirtinai suvažinėjo žmogų.

Vaizdo įrašas patalpintas dar prieš 7 metus bendrovės internetinėje svetainėje. Jame demonstruoja, kaip „Model X“ savarankiškai juda Kalifornijos gatvėse.

Automobilio salone prie vairo sėdi žmogus ir, anot pranešimo, jis privalo sėdėti tik dėl juridinių priežasčių – automobiliui vairuotojas nebūtinas.

Tačiau šio projekto direktorius teisme teigė, kad filmuojant vaizdo įrašą vairuotojui įsikišti teko daugybę kartų, o montuojant tos vietos buvo iškarpytos.

Be to, bandant parkuotis, automobilis įvažiavo į „Tesla“ gamyklos sieną, nors visas filmuojamas maršrutas buvo iš anksto suprogramuotas to elektromobilio kompiuteryje ir jį tereikėjo atkartoti.

Dėl to teismas pradėjo tyrimą šio vaizdo įrašo atžvilgiu, įtariant dezinformaciją.

Inžinierius pareiškė, kad tuo metu „Tesla“ autopilotas neturėjo šansų savarankiškai važiuoti gatvėmis ir nebuvo tam paruoštas.

Šiuo metu Jungtinių Amerikos Valstijų Federalinė valdžia tiria net kelias dešimtis eismo įvykių, kuriose dalyvavo šie automobiliai, kai juose buvo aktyvuotas autonominio važiavimo režimas.

Pati „Tesla“ visada pabrėžia, kad ši funkcija vairuotojui yra tik pagalbinė – vairuotojas visada privalo bent viena ranka laikyti vairą.