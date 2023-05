Beveik 70 metų partnerystės: specialus „Land Rover Defender 130“ pradės tarnybą Didžiosios Britanijos Raudonajame Kryžiuje

Automobilis bus naudojamas Šiaurės Velse. Unikali transporto priemonė suteiks galimybę labdaros organizacijos nariams padėti sunkiai pasiekiamose bendruomenėse gyvenantiems žmonėms. Tarp tokių bus atokios vietovės: Snoudono kalnų grandinė, Leino pusiasalis ir Anglesio sala.

Bendradarbiaujant su Jungtinės Karalystės Raudonuoju Kryžiumi, kurį karalienė Elžbieta II globojo 70 metų, „Defender 130“ pakeistas pagal šiuolaikinius bendrovės „Jaguar Land Rover“ prabangos principus, taip pat jame įdiegtos pažangiausios ryšio funkcijos.

Kadangi Velsas Jungtinėje Karalystėje užima antrą vietą nuo galo pagal 4G duomenų ryšio aprėptį atokiose vietovėse, „Defender“ gebėjimas užtikrinti ryšį bus labai svarbus regiono pakrantėse, kalnuotose ir nuošaliose vietovėse.

Automobilyje sumontuota patobulinta 4G ryšio antena, tad bet kurioje vietovėje ji perduos stiprų signalą. Be to, visureigyje įrengtas telefonas, aukštų dažnių VHF (angl. Very High Freaquence) radijo stotelė bei ištobulinta telematikos sistema su GPS sekimo funkcija.

Ant stogo esanti saulės energijos kaupimo sistema įkraus pagalbinį akumuliatorių, skirtą visoms šioms priemonėms, kad jos sklandžiai ir ilgai veiktų išjungus automobilio variklį.

Pašalinus trečiąją „Defender 130“ sėdynių eilę, atsirado daugiau vertingos saugojimo vietos. Įdiegta stalčių sistema leis komandoms gabenti įrangą, pvz., antklodes, maistą ir pirmosios pagalbos reikmenis.

Tai reiškia, kad automobilis bus gerai parengtas reaguoti į įvairias ekstremalias situacijas, kaip antai audras, potvynius, gaisrus ar šalčio bangas.

Siekiant didesnio praktiškumo, automobilyje naudojami antibakteriniai lengvai valomi sėdynių užvalkalai ir įkraunamieji žibintuvėliai su įkrovimo taškais.

Jame įmontuotas vandens šildytuvas, tad Raudonojo Kryžiaus darbuotojai galės tiekti karštuosius gėrimus ištikus krizinėms situacijoms.

„Beveik 70 metų bendradarbiaujame su Didžiosios Britanijos Raudonuoju Kryžiumi, nuolat ieškome būdų, kaip dar labiau palengvinti savanorių darbą. Organizaciją remiame savo transporto priemonėmis ir technologijomis. Kartu ir toliau rūpinamės žmonėmis izoliuotose ir atokesnėse šalies bendruomenėse.

Šis naujasis „Defender 130“ yra ypač svarbus, nes jis padės tiems Šiaurės Velso gyventojams, kuriems labiausiai to reikia. Tai prasmingas būdas pažymėti Jos Didenybės 70 metų globą ir atsidavimą Britanijos Raudonojo Kryžiaus darbui“, – pažymėjo „Jaguar Land Rover“ partnerysčių, patirties ir kolekcijų direktorė Laura Wood.

„Beveik septynis dešimtmečius Jungtinės Karalystės Raudonojo Kryžiaus savanoriai reagavo į ekstremalias situacijas su „Land Rover“ automobiliais. Nuo gaisrų ir potvynių iki audrų ir elektros tiekimo trikdžių – mūsų partnerystė su „Defender“ padėjo mums pasiekti žmones, patekusius į krizes.

Ši dosni auka turės didžiulį poveikį mūsų greitosios pagalbos tarnyboms Šiaurės Velse. Mes ir toliau galėsime padėti žmonėms, kad ir kur jie būtų, kad ir kokių iššūkių pateiktų britiški orai“, – sakė Jungtinės Karalystės Raudonojo Kryžiaus krizių ir reagavimo į nelaimes vadovas Chrisas Daviesas.